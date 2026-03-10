Ρωσία: Καταγγελία «κόλαφος» του ΟΗΕ για απελάσεις παιδιών ουκρανικής καταγωγής

Η απέλαση και η μεταφορά παιδιών ουκρανικής καταγωγής από τη Ρωσία, μετά την εισβολή του 2022 στην Ουκρανία, συνιστά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, βάσει των πορισμάτων έρευνας του ΟΗΕ που δημοσιεύτηκε σήμερα (10/3).

Η Ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Έρευνας για την Ουκρανία υπογραμμίζει στην έκθεσή της ότι τα παιδιά αποτελούν τα πλέον ευάλωτα θύματα, υποφέροντας από ενέργειες που προκαλούν μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στη ζωή και το μέλλον τους.

Η έρευνα εξέτασε ενδελεχώς τις περιπτώσεις 1.205 παιδιών από πέντε περιφέρειες της Ουκρανίας, αποκαλύπτοντας το ανησυχητικό στοιχείο ότι το 80% εξ αυτών δεν έχει ακόμα επιστρέψει στην πατρίδα του.

Ρωσία: Καταγγελίες για φερόμενη εθνοκάθαρση

Την ίδια στιγμή, οι ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι η Ρωσία έχει απελάσει παράνομα ή εκτοπίσει διά της βίας περισσότερα από 19.500 παιδιά στη Ρωσία και τη Λευκορωσία, παραβιάζοντας κατάφωρα τις Συμβάσεις της Γενεύης.

Επιπλέον, στοιχεία από έρευνα που διεξήχθη πέρυσι με χρηματοδότηση των ΗΠΑ, καταδεικνύουν ότι η Ρωσία διεύρυνε τα προγράμματά της για την εξαναγκαστική επανεκπαίδευση των απελαθέντων παιδιών.

Το γεγονός ότι οι εκτοπισμοί αυτοί πραγματοποιήθηκαν από πολυάριθμες τοποθεσίες σε μια τεράστια γεωγραφική έκταση των υπό κατοχή περιοχών υποδηλώνει ένα παγιωμένο μοτίβο συμπεριφοράς. Αυτό οδηγεί τον ΟΗΕ στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω ενέργειες είναι εκτεταμένες και συστηματικές.

Από την πλευρά της, η Ρωσία αρνείται κατηγορηματικά ότι απομακρύνει παιδιά παρά τη θέλησή τους. Η επίσημη θέση της Μόσχας παραμένει ότι οι μετακινήσεις πληθυσμού γίνονται εθελοντικά, με μοναδικό σκοπό την ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών από τις ζώνες του πολέμου.