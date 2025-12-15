Ρωσία: Καταρρίφθηκαν 130 ουκρανικά drones από νέα επίθεση - Αναστολή λειτουργίας των αεροδρομίων

Νέα επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας από 130 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 15 από τα οποία κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σήμερα (15/12), με μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας να τα καταρρίπτουν.

Ο Σεργκέι Σομπιάνιν, δήμαρχος της Μόσχας, δήλωσε ότι υπηρεσίες άμεσης δράσης βρίσκονται επιτόπου.

Οι επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών που κατά καιρούς εξαπολύουν οι ουκρανικές δυνάμεις προς τη ρωσική πρωτεύουσα, συχνά δημιουργούν προβλήματα στα αεροδρόμιά της.

Η Rosaviatsia, η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, ανακοίνωσε ότι αεροδρόμια στη νότια Ρωσία και στη Μόσχα αναγκάσθηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους.

Ο Γιούρι Σλιούσαρ, κυβερνήτης της νότιας περιφέρειας του Ροστόφ, δήλωσε ότι μια γραμμή ηλεκτροδότησης υπέστη ζημιές ως αποτέλεσμα επίθεσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη διάρκεια της νύκτας.