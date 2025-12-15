Ρωσία: Καταρρίφθηκαν 130 ουκρανικά drones από νέα επίθεση - Αναστολή λειτουργίας των αεροδρομίων

Νέα επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας από 130 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 15 από τα οποία κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σήμερα (15/12), με μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας να τα καταρρίπτουν.
Ο Σεργκέι Σομπιάνιν, δήμαρχος της Μόσχας, δήλωσε ότι υπηρεσίες άμεσης δράσης βρίσκονται επιτόπου.
Οι επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών που κατά καιρούς εξαπολύουν οι ουκρανικές δυνάμεις προς τη ρωσική πρωτεύουσα, συχνά δημιουργούν προβλήματα στα αεροδρόμιά της.
Η Rosaviatsia, η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, ανακοίνωσε ότι αεροδρόμια στη νότια Ρωσία και στη Μόσχα αναγκάσθηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους.
Ο Γιούρι Σλιούσαρ, κυβερνήτης της νότιας περιφέρειας του Ροστόφ, δήλωσε ότι μια γραμμή ηλεκτροδότησης υπέστη ζημιές ως αποτέλεσμα επίθεσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη διάρκεια της νύκτας.
- Σοκ στο Χόλιγουντ: Δολοφονήθηκαν ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του - Ύποπτος ο γιος τους
- Ημέρα πένθους μετά το μακελειό στην Αυστραλία: Μεσίστιες κυματίζουν οι σημαίες σε όλη τη χώρα
- Καιρός: «Τεμπέλικος» χειμώνας με λιακάδα και κατά τόπους σύννεφα - Η εξέλιξη των φαινομένων
- «Gretseskayia Operatsia»: Όταν ο Στάλιν εξαπέλυσε πογκρόμ κατά των Ελλήνων στην ΕΣΣΔ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.