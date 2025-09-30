Ρωσία: Το Κρεμλίνο υποστηρίζει το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα (30/09) ότι υποστηρίζει το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ότι ελπίζει πως αυτή η πρόταση θα βάλει τέλος στη δραματική κατάσταση που επικρατεί στην Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023.

«Το Κρεμλίνο υποστηρίζει πάντα και χαιρετίζει όλες τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ που αποσκοπούν στο να δοθεί τέλος στην τραγωδία που εκτυλίσσεται αυτήν τη στιγμή», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ευχόμαστε αυτό το σχέδιο να εφαρμοστεί και να συμβάλει στο να οδηγηθούν σε μια ειρηνική έκβαση τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Παράλληλα αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι πολλοί από αυτούς που ζουν στις περιφέρειες της Οδησσού και του Μικολάιφ στην Ουκρανία, θέλουν «να συνδέσουν τη μοίρα τους με τη Ρωσία», αλλά φοβούνται να το πουν ανοιχτά, απαντώντας σε υποθετική ερώτηση για το τι θα γινόταν αν επιτρεπόταν στον κόσμο σε αυτές τις περιφέρειες να ψηφίσει για το αν θα γίνουν μέρος της Ρωσίας.

Η Μόσχα ανακοίνωσε το 2022 ότι τέσσερις άλλες περιφέρειες της Ουκρανίας αποτελούν πλέον μέρος της ρωσικής επικράτειας, μετά τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων εκεί που καταγγέλθηκαν από το Κίεβο και τους δυτικούς συμμάχους του ως παράνομα και εξαναγκαστικά.

Ο Πεσκόφ σημείωσε επίσης ότι η Ευρώπη θα ήταν καλύτερα αν επεδίωκε τον διάλογο με τη Ρωσία για ζητήματα ασφαλείας παρά να προσπαθεί να υψώσει ένα «τείχος κατά των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drone)» που διχάζει.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ