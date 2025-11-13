Μενού

Ρωσία: Μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη στην Καρελία, παρασύροντας στον θάνατο τους δύο πιλότους

Το ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη σε δάσος.

Reader symbol
Newsroom
mahitiko
Μαχητικό αεροσκάφος | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Μαχητικό αεροσκάφος Su-30 συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στη ρωσική δημοκρατία της Καρελίας, κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία, παρασύροντας στον θάνατο τους δύο πιλότους, όπως μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα πληροφορίες από το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

Ο κυβερνήτης της Καρελίας, ο Αρτούρ Παρφέντσικοφ, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι το μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη σε δάσος, διευκρινίζοντας πως δεν υπήρξαν θύματα στο έδαφος.

Διαβάστε ακόμα: Τουρκία: Χάθηκαν τα ίχνη πυροσβεστικού αεροσκάφους σε πτήση πάνω από την Κροατία

Έχει διαταχθεί έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ