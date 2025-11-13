Τουρκία: Χάθηκαν τα ίχνη πυροσβεστικού αεροσκάφους σε πτήση πάνω από την Κροατία

Λίγες μόλις ημέρες μετά τη συντριβή του στρατιωτικού αεροσκάφους C-130, που κόστισε τη ζωή σε 20 άτομα, η Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο αεροπορικό θρίλερ.

Το βράδυ της Πέμπτης (13 Νοεμβρίου), χάθηκαν τα ίχνη ενός πυροσβεστικού αεροσκάφους που εκτελούσε πτήση πάνω από την Κροατία.

Σύμφωνα με έκτακτες πληροφορίες που μετέδωσε το CNN International, το τουρκικό Υπουργείο Γεωργίας και Δασοκομίας ανακοίνωσε ότι διακόπηκε η ασύρματη επικοινωνία με το αεροσκάφος, το οποίο ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Δασοκομίας.

Το πυροσβεστικό βρισκόταν στην Κροατία και είχε απογειωθεί για την επιστροφή του στην Τουρκία, όταν ξαφνικά έπαψε να δίνει σήμα.

Οι αρχές βρίσκονται σε συναγερμό, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού του αεροσκάφους και του πληρώματός του.

KAMUOYUNA DUYURU



Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb’te planlanmış olan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:24’te Çanakkale’den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika… — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) November 13, 2025

Ανακοίνωση του Υπουργείου

«Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη AT802 που ανήκουν στη Γενική Διεύθυνση Δασών μας αναχώρησαν από τα Δαρδανέλλια την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 10:24 π.μ. για προγραμματισμένη συντήρηση στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Λόγω μετεωρολογικών συνθηκών, τα δύο αεροσκάφη πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο Ρέτζικα της Κροατίας.



Μετά την απογείωσή τους για το αεροδρόμιο του Ζάγκρεμπ σήμερα (Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025) στις 5:38 μ.μ. ώρα Τουρκίας, επέστρεψαν στο αεροδρόμιο Ρέτζικα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής επιστροφής, ένα από τα αεροσκάφη μας προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ρέτζικα, αλλά η ασύρματη επαφή με το άλλο αεροσκάφος χάθηκε στις 6:25 μ.μ. ώρα Τουρκίας.

Ξεκίνησαν προσπάθειες έρευνας και διάσωσης σε συντονισμό με κροατικές μονάδες για τον εντοπισμό του πιλότου μας που ήταν επικεφαλής και του αεροσκάφους.



Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε το κοινό μόλις διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα».