Ρωσία: «Οι πύραυλοι Tomahawk στην Ουκρανία δεν θα σταματήσουν τον πόλεμο»

Η αποστολή όπλων στην Ουκρανία δεν θα βοηθήσει στην επίτευξη της οποιασδήποτε διευθέτησης, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στη Ρωσία, Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.
Σχολιάζοντας τις αναφορές για την έγκριση από το αμερικανικό Πεντάγωνο της αποστολής των πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, η Ρωσίδα υπουργός εκτίμησε πως η συμπερίληψή τους στο οπλοστάσιο του Κιέβου, και πόσο μάλλον η χρήση τους, μονάχα θα επιφέρει πιο σκληρές απαντήσεις από τη Μόσχα, όπως έχει προκαταβάλλει Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.
- Βεντέτα στα Βορίζια: Το χωριό πνίγεται στο αίμα 70 χρόνια μετά - Η παρατήρηση για το κόψιμο ξύλων έφερε 6 νεκρούς
- Βεντέτα στα Βορίζια: Χάος στο Βενιζέλειο - «Τι ήρθατε τώρα μπ@@@ρδοι, δυο μέρες σας καλούσαμε»
- Η πιο άβολη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση πέρασε σαν να μην έγινε τίποτα
- QUIZ παλιός ελληνικός κινηματογράφος: Πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες της Αλίκης Βουγιουκλάκη;
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.