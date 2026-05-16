Ρωσία: Ουκρανικό drone χτύπησε πολυκατοικία – Εννέα τραυματίες

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ουκρανικό drone έπληξε χθες Παρασκευή πολυκατοικία στην πόλη Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Μεταξύ των τραυματιών είναι ένα κοριτσάκι 3 ετών, σύμφωνα με την ενημέρωση από το περιφερειακό κέντρο διαχείρισης κρίσεων.

Εικόνες από την πληγείσα τοποθεσία δείχνουν μια δεκαώροφη πολυκατοικία που έχει υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Η Ρωσία, η οποία τον Φεβρουάριο του 2022 εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία, εξαπολύει συχνά κύματα αεροπορικών επιδρομών εναντίον της γειτονικής της χώρας. Μόνο την Πέμπτη, 24 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο.

Από την πλευρά τους, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν επιθέσεις με drones εναντίον της ρωσικής επικράτειας. Η περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, κοντά στα ουκρανικά σύνορα, έχει βρεθεί κατ’ επανάληψη στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων.