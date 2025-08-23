Ρωσία: Παιδιά εκπαιδεύονται σαν στρατιώτες – «Ρίξαμε χειροβομβίδες και πυροβολήσαμε!»

Σε στρατόπεδο κοντά στον ποταμό Ντον, στην Ρωσία, 83 παιδιά ηλικίας 8 έως 17 ετών συμμετείχαν σε στρατιωτική εκπαίδευση υπό την καθοδήγηση βετεράνων του πολέμου στην Ουκρανία.

Φορώντας στολές παραλλαγής και κρατώντας είτε αληθινά είτε ψεύτικα όπλα, τα παιδιά εκτέλεσαν ασκήσεις εδάφους, έριξαν χειροβομβίδες και προσομοίωσαν μάχες, όπως καταγράφεται στο βίντεο της DW News και στο ρεπορτάζ του Reuters.

"We threw hand grenades."



Russian kids as young as 8 dabbled in military training at a summer camp that's part of a wider trend in the country to prepare children for eventual military service. pic.twitter.com/NECNR6IzjK — DW News (@dwnews) August 22, 2025

Όσα είπαν τα παιδιά μετά την στρατιωτική εκπαίδευση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, Ο 8χρονος Ivan Glushchenko δήλωσε με ενθουσιασμό πως το πιο αξιομνημόνευτο μέρος ήταν «πώς ρίξαμε χειροβομβίδες και πυροβολήσαμε εικονικά». Ο Anton, ένας από τους μεγαλύτερους συμμετέχοντες, ανέφερε πως θέλει να συνδέσει το μέλλον του με τη στρατιωτική θητεία και να υπηρετήσει τη χώρα του «πιστός στον σκοπό μέχρι το τέλος». Μετά την εκπαίδευση, μια έφηβη αναφώνησε «Κόντεψα να πεθάνω!», ενώ η φίλη της πρόσθεσε «Τρέξαμε τρεις φορές!», αγκαλιάζοντάς την. Ο εκπαιδευτής Vladimir Yanenko υποστήριξε ότι τα παιδιά απέκτησαν «κατανόηση και γνώση» και πως «είναι πιο διασκεδαστικό για αυτά εδώ παρά στα σοκάκια».

Η εκπαίδευση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση στρατιωτικοποίησης της νεολαίας στη Ρωσία, με τις αρχές να την παρουσιάζουν ως μέσο ενίσχυσης του πατριωτισμού και της εθνικής ανθεκτικότητας.

Ωστόσο, οργανώσεις για τα δικαιώματα των παιδιών, όπως η «Ne Norma», καταγγέλλουν ότι πρόκειται για μορφή κατήχησης και προπαγάνδας, που διαστρεβλώνει την έννοια της παιδικής ανάπτυξης.

Η εικόνα παιδιών να φωνάζουν με ενθουσιασμό «ρίξαμε χειροβομβίδες!» δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αδιαφορία.

Η παιδική ηλικία δεν είναι πεδίο μάχης, ούτε εργαλείο εθνικής στρατηγικής. Η χρήση στρατιωτικών προτύπων σε τόσο νεαρές ηλικίες υπονομεύει θεμελιώδεις αξίες της εκπαίδευσης, της ειρήνης και της ψυχοσυναισθηματικής ισορροπίας.

Η διεθνής κοινότητα οφείλει να παρακολουθεί τέτοιες πρακτικές με αυστηρότητα και να υπενθυμίζει ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην αθωότητα, όχι στην επιστράτευση.

