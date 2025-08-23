Ρωσία: Παιδιά εκπαιδεύονται σαν στρατιώτες – «Ρίξαμε χειροβομβίδες και πυροβολήσαμε!»

Σε στρατόπεδο κοντά στον ποταμό Ντον, στην Ρωσία, 83 παιδιά ηλικίας 8 έως 17 ετών συμμετείχαν σε στρατιωτική εκπαίδευση υπό την καθοδήγηση βετεράνων του πολέμου στην Ουκρανία.
Φορώντας στολές παραλλαγής και κρατώντας είτε αληθινά είτε ψεύτικα όπλα, τα παιδιά εκτέλεσαν ασκήσεις εδάφους, έριξαν χειροβομβίδες και προσομοίωσαν μάχες, όπως καταγράφεται στο βίντεο της DW News και στο ρεπορτάζ του Reuters.
Όσα είπαν τα παιδιά μετά την στρατιωτική εκπαίδευση
Η εκπαίδευση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση στρατιωτικοποίησης της νεολαίας στη Ρωσία, με τις αρχές να την παρουσιάζουν ως μέσο ενίσχυσης του πατριωτισμού και της εθνικής ανθεκτικότητας.
Ωστόσο, οργανώσεις για τα δικαιώματα των παιδιών, όπως η «Ne Norma», καταγγέλλουν ότι πρόκειται για μορφή κατήχησης και προπαγάνδας, που διαστρεβλώνει την έννοια της παιδικής ανάπτυξης.
Η εικόνα παιδιών να φωνάζουν με ενθουσιασμό «ρίξαμε χειροβομβίδες!» δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αδιαφορία.
Η παιδική ηλικία δεν είναι πεδίο μάχης, ούτε εργαλείο εθνικής στρατηγικής. Η χρήση στρατιωτικών προτύπων σε τόσο νεαρές ηλικίες υπονομεύει θεμελιώδεις αξίες της εκπαίδευσης, της ειρήνης και της ψυχοσυναισθηματικής ισορροπίας.
Η διεθνής κοινότητα οφείλει να παρακολουθεί τέτοιες πρακτικές με αυστηρότητα και να υπενθυμίζει ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην αθωότητα, όχι στην επιστράτευση.
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.