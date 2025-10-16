Μενού

Ρωσία: Πήγαν για διάσωση και παραλίγο να πνιγούν - Μάχη ασθενοφόρου με τα ορμητικά κύματα

«Άγιο» είχε αυτό το διασωστικό συνεργείο στη Ρωσία, που λίγο έλειψε να πνιγεί.

Reader symbol
Newsroom
Το ασθενοφόρο σε παραλία της Ρωσίας
Το ασθενοφόρο σε παραλία της Ρωσίας | Telegram
  • Α-
  • Α+

Μετά από κουραστική μάχη με τα κύματα και αρκετή τύχη, μία ομάδα από διασώστες σε νησιωτικό σύμπλεγμα στη Ρωσία κατάφεραν να σωθούν από τα κύματα της θάλασσας.

Στο Ιτουρούπ, το μεγαλύτερο και βορειότερο νησί στις νότιες Κουρίλες, στη Ρωσική Άπω Ανατολή, τα ισχυρά κύματα παρά λίγο να παρασύρουν ένα ασθενοφόρο, με τον οδηγό να καταφέρνει με προσπάθεια να επαναφέρει το όχημα στην ακτή, όπως δείχνει το Telegram.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στους Λευκούς Βράχους, ένα τοπόσημο του νησιού. Αυτό που έσωσε το συγκεκριμένο ασθενοφόρο, ήταν ότι είναι ειδικά σχεδιασμένο για τέτοιες ακραίες καταστάσεις.

Το νησί βρέχεται από τον Ειρηνικό Ωκεανό στα ανατολικά και από τη Θάλασσα του Οχότσκ στα δυτικά.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ