Ρωσία: Πολύνεκρες εκρήξεις σε βιομηχανία - «Εμείς χτυπήσαμε» λένε ουκρανικές πηγές

Εκρήξεις σε βιομηχανική εγκατάσταση κοντά στην πόλη Τσιλιάμπινσκ, στα Ουράλια, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον εννιά ανθρώπους και τραυμάτισαν σοβαρά άλλους πέντε, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο επικεφαλής των αρχών της ομώνυμης περιφέρειας της Ρωσίας.
Ο Αλεξέι Τέξλερ, ο περιφερειάρχης της Τσιλιάμπινσκ, ανέφερε μέσω Telegram ότι το συμβάν καταγράφτηκε στην πόλη Καπέισκ, σε μικρή απόσταση ανατολικά της πρωτεύουσας της περιφέρειας, χωρίς να κατονομάσει το εργοστάσιο.
Ο κ. Τέξλερ ανέφερε πως δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε καθώς εργάζονταν επιτόπου συνεργεία των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων για να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά.
Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, δεν υπάρχουν ως τώρα ενδείξεις ότι το πολύνεκρό δυστύχημα οφειλόταν σε επιδρομή ουκρανικών drones.
Αντίθετα, ουκρανικές πηγές ισχυρίζονται πως εξαπολύθηκε επιδρομή σε εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών για το πυροβολικό της Ρωσίας που απέχει σχεδόν 1.800 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.
