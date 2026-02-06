Ρωσία: Στρατηγός δέχθηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς στη Μόσχα

Ένας ανώτερος Ρώσος αξιωματούχος, ο υποστράτηγος Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ, διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από πυροβολισμό που δέχτηκε στη Μόσχα σήμερα (6/2), σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται πηγές των ανακριτών.
Ο Αλεξέγιεφ, σύμφωνα με το Reuters, είναι αναπληρωτής επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου του Υπουργείου Άμυνας. Όταν ο Ρώσος αρχηγός μισθοφόρων Γιεβγκένι Πριγκόζιν οργάνωσε μια βραχύβια ανταρσία τον Ιούνιο του 2023, ο Αλεξέγιεφ ήταν ένας από τους ανώτερους αξιωματούχους που στάλθηκαν για να διαπραγματευτούν μαζί του.
