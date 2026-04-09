Ρωσία: Συνελήφθη δημοσιογράφος ανεξάρτητης εφημερίδας για κατάχρηση προσωπικών δεδομένων

Ο Όλεγκ Ρολντούγκιν, δημοσιογράφος της ανεξάρτητης ρωσικής εφημερίδας Novaya Gazeta που ασχολείται με την ερευνητική δημοσιογραφία συνελήφθη σήμερα, Πέμπτη 9 Απριλίου λόγω της φερόμενης εμπλοκής του σε μία υπόθεση που αφορά κατάχρηση προσωπικών δεδομένων, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.
Η εφημερίδα είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι μασκοφόροι πράκτορες της υπηρεσίας ασφαλείας εξαπέλυσαν έρευνα στα γραφεία της εφημερίδας στη Μόσχα, προσθέτοντας ότι δεν επετράπη στους δικηγόρους της εφημερίδας να εισέλθουν στο κτήριο.
Ο Όλεγκ Ρολντούγκιν -όπως γράφει η εφημερίδα Novaya Gazeta Europe που εκδίδεται στο εξωτερικό – υπήρξε συνιδρυτής της εφημερίδας Sobesednik και ασχολήθηκε με δημοσιογραφικές έρευνες που πραγματεύονταν τη διαφθορά στους κόλπους της ρωσικής προεδρίας και την ακίνητη περιουσία του πρώην πρωθυπουργού Ντμίτρι Μενβέντεφ.
Ο Ρολντούγκιν δημοσίευε στην Novaya Gazeta έρευνες που αφορούσαν στο περιβάλλον του προέδρου της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ και τους δημιουργούς της κρατικής εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Max.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.