Ρωσία: Συνελήφθη δημοσιογράφος ανεξάρτητης εφημερίδας για κατάχρηση προσωπικών δεδομένων

Ο Όλεγκ Ρολντούγκιν, δημοσιογράφος της ανεξάρτητης ρωσικής εφημερίδας Novaya Gazeta που ασχολείται με την ερευνητική δημοσιογραφία συνελήφθη σήμερα, Πέμπτη 9 Απριλίου λόγω της φερόμενης εμπλοκής του σε μία υπόθεση που αφορά κατάχρηση προσωπικών δεδομένων, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η εφημερίδα είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι μασκοφόροι πράκτορες της υπηρεσίας ασφαλείας εξαπέλυσαν έρευνα στα γραφεία της εφημερίδας στη Μόσχα, προσθέτοντας ότι δεν επετράπη στους δικηγόρους της εφημερίδας να εισέλθουν στο κτήριο.

Ο Όλεγκ Ρολντούγκιν -όπως γράφει η εφημερίδα Novaya Gazeta Europe που εκδίδεται στο εξωτερικό – υπήρξε συνιδρυτής της εφημερίδας Sobesednik και ασχολήθηκε με δημοσιογραφικές έρευνες που πραγματεύονταν τη διαφθορά στους κόλπους της ρωσικής προεδρίας και την ακίνητη περιουσία του πρώην πρωθυπουργού Ντμίτρι Μενβέντεφ.

Ο Ρολντούγκιν δημοσίευε στην Novaya Gazeta έρευνες που αφορούσαν στο περιβάλλον του προέδρου της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ και τους δημιουργούς της κρατικής εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Max.