Ρωσία: Υποστηρίζει την πρόταση Τραμπ για παγκόσμια απαγόρευση βιολογικών όπλων

Η Ρωσία στηρίζει το κάλεσμα που απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για μια συνολική παγκόσμια απαγόρευση βιολογικών όπλων, δήλωσε σήμερα (25/09) ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Νμτίτρι Πεσκόφ.

Υπενθυμίζεται ότι, οι σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας έχουν έρθει στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες μετά την ξαφνική στήριξη του Αμερικανού προέδρου στην Ουκρανία, ο οποίος είπε ότι «μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχασε από τη Ρωσία».

Ο Τραμπ ανέφερε σε ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη την Τρίτη ότι «καλεί κάθε χώρα να ενώσει τις δυνάμεις της μαζί μας στον τερματισμό της ανάπτυξης των βιολογικών όπλων μια και καλή». Πρότεινε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την επαλήθευση της συμμόρφωσης.

Ο Πεσκόφ δήλωσε σήμερα (25/09), σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η Ρωσία χαιρετίζει το «πολύ σημαντικό κάλεσμα» από τον Τραμπ, κάνοντας λόγο για λαμπρή πρωτοβουλία.

«Φυσικά, η ρωσική πλευρά είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε μια τέτοια διαδικασία αποκήρυξης, μιας γενικής αποκήρυξης των βιολογικών όπλων, και φυσικά θα ήταν καλό με κάποιο τρόπο να επισημοποιηθεί, και πάλι σε διεθνές επίπεδο», δήλωσε.ε.

Μάλιστα, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι θεωρεί πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί τη δέσμευσή του να εργαστεί προς την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

ΗΠΑ: «Ο Τραμπ έχει αρχίσει να χάνει την υπομονή του με τη Ρωσία»

Υπενθυμίζεται ότι, ο αντιπρόεδρος του Τραμπ, ο Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε χθες σε δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ αρχίζει να χάνει την υπομονή του με τη Ρωσία επειδή «δεν βάζουν αρκετά στο τραπέζι για τον τερματισμό του πολέμου».

«Εάν οι Ρώσοι αρνηθούν να διαπραγματευτούν καλοπροαίρετα, νομίζω ότι θα είναι πολύ, πολύ κακό για τη χώρα τους. Αυτό είναι που ξεκαθάρισε ο πρόεδρος. Δεν είναι αλλαγή στάσης. Είναι αναγνώριση της πραγματικότητας επί του πεδίου», δήλωσε ο Βανς.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του Βανς και ερωτηθείς εάν η Ρωσία τη θεωρεί αντιφατική ως προς τη δεδηλωμένη πρόθεση της Ουάσινγκτον να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε:

«Όχι, δεν είναι. Στην πραγματικότητα, βλέπουμε διαφορετική ρητορική από την Ουάσινγκτον. Για την ώρα, θεωρούμε ότι η Ουάσιγνκτον διατηρεί την πολιτική βούληση, και ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί την πολιτική βούληση, να συνεχίσει τις προσπάθειες προς μια ειρηνευτική διευθέτηση στην Ουκρανία».

«Στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες και η Ρωσία παραμένει ανοικτή στο να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις».