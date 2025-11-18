Ρωσίδα πούλησε μετεωρίτη που προσγειώθηκε στη σκεπή του σπιτιού της: Θεωρίες για «Ιπτάμενο Τσερνόμπιλ»

Μια γυναίκα στη Ρωσία, άκουσε ξαφνικά ένα θόρυβο στη στέγη του σπιτιού της. Και το μόνο που δεν περίμενε να αντικρίσει ήταν...ένας σπάνιος μετεωρίτης.

Ο μετεωρίτης «τρύπησε» τη στέγη της μετά από μια έντονη πράσινη φωτιά. Η γυναίκα από τη Ρωσία, πούλησε τον σπάνιο διαστημικό βράχο σε επιστήμονες, όταν «ψυλλιάστηκε» την κατάσταση καθώς τα δημοσιεύματα στα ρωσικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για ένα φωτεινό αντικείμενο που παρατηρήθηκε να πετάει πάνω από τη Μόσχα και άλλες περιοχές στις 27 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα. βρήκε ένα γκρι αντικείμενο που έμοιαζε με σάκο τσιμέντου που είχε διαπεράσει το υλικό της στέγης της.

Επιστήμονες από το Ινστιτούτο Γεωχημείας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών (GEOKHI RAS) αγόρασαν τα θραύσματα από αυτήν για ένα άγνωστο ποσό.

Τι είναι το μυστηριώδες πέτρωμα

Μετά τις έρευνες των ειδικών στα εργαστήρια, προέκυψε ότι το αντικείμενο ήταν ένας πετρώδης μετεωρίτης, γνωστός ως χονδρίτης.

Η θερμοκρασία και η σύνθεση του αντικειμένου το έκαναν να φαίνεται πράσινο καθώς έπεφτε, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Πρόσθεσαν ότι το δείγμα περιείχε σωματίδια σιδήρου και νικελίου, όπως και οι συνηθισμένοι χονδρίτες.

Σε δήλωση τους στις 15 Νοεμβρίου ανέφεραν: «Επιβεβαιώθηκε ότι πράγματι επρόκειτο για μετεωρίτη και, λόγω της μοναδικότητας του γεγονότος, αποφασίστηκε συντονισμένα να αφαιρεθεί το κατεστραμμένο τμήμα της στέγης, ώστε να μπορέσει αργότερα να εκτεθεί σε μια έκθεση».

Οι εικασίες για ένα «Ιπτάμενο Τσερνόμπιλ»

Η επιβεβαίωση ότι το αντικείμενο ήταν μετεωρίτης αποκλείει τις εικασίες ότι το ιπτάμενο αντικείμενο ήταν ο πύραυλος Burevestnik, γνωστός ως «Ιπτάμενο Τσερνομπίλ» – ένα όπλο με πυρηνική ικανότητα που, σύμφωνα με τον Πούτιν, είναι ασταμάτητο.

Στις 20 Νοεμβρίου, στις 3 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου, όπου θα παρουσιαστούν λεπτομέρειες σχετικά με την πτώση του μετεωρίτη και τις προσπάθειες αναζήτησης.

Στην συνέντευξη αναμένεται επίσης να παρουσιαστούν τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας.

Ο μετεωρίτης φαινόταν σπασμένος, πιθανώς λόγω προηγούμενης πρόσκρουσης στον αστεροειδή από τον οποίο προήλθε, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Σε διάφορες περιοχές συνεχίζονται οι έρευνες για την ανεύρεση επιπλέον θραυσμάτων.

Οι κάτοικοι έχουν κληθεί να ελέγξουν τις στέγες, τους κήπους και τα χωράφια τους για τυχόν θραύσματα, ώστε να τα επιδείξουν σε ειδικούς.

Δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται παρόμοιο φαινόμενο στον ουρανό, καθώς τον περασμένο μήνα αστρονόμοι είδαν μια φωτεινή πράσινη λάμψη στο Λονδίνο.