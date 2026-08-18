«Ρωσική ρουλέτα» στην άσφαλτο: Οδήγησαν ανάποδα για τα social media και 5 έφηβοι σκοτώθηκαν στην Ιρλανδία

Νέα, ανατριχιαστικά στοιχεία έρχονται στο φως για το πολύνεκρο τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Μ9 της Ιρλανδίας, όπου πέντε έφηβοι ηλικίας 15 έως 17 ετών βρήκαν τραγικό θάνατο. Η BMW στην οποία επέβαιναν μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με ένα Hyundai, διαλύοντας μια οικογένεια που ετοιμαζόταν για γιορτή.
Η ανατροπή με την BMW και οι μάσκες
Αντίθετα με τις αρχικές πληροφορίες, η BMW δεν είχε δηλωθεί ως κλεμμένη, αλλά εικάζεται πως αγοράστηκε με μετρητά.
Οι Αρχές ερευνούν τώρα εξονυχιστικά τις κινήσεις των πέντε νεαρών –οι οποίοι, όταν εντοπίστηκαν, φορούσαν μάσκες– και την πιθανή εμπλοκή τους σε απόπειρες διαρρήξεων και κλοπών νωρίτερα το ίδιο βράδυ.
«Ρωσική ρουλέτα» για τα κοινωνικά δίκτυα
Πριν τη μοιραία σύγκρουση, ο οδηγός αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα της αστυνομίας. Όταν το όχημα μπήκε ανάποδα στον Μ9, δόθηκε ρητή εντολή από το κέντρο ελέγχου να μην υπάρξει καταδίωξη. Όπως εξήγησε ο Τζον Τζο Ο'Κόνελ, αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπροσώπων της Garda, πρόκειται για πάγια τακτική ασφαλείας, καθώς οι αστυνομικοί δεν είναι εκπαιδευμένοι για τόσο επικίνδυνες καταστάσεις στο αντίθετο ρεύμα.
Ο ίδιος κατήγγειλε με τον πιο σκληρό τρόπο μια μακάβρια τάση στους νέους, κάνοντας λόγο για μια «ρωσική ρουλέτα με τη ζωή τους και τις ζωές όλων των άλλων», με μοναδικό σκοπό να ανεβάσουν βίντεο «για την πλάκα και τα κλικ». Το σοκαριστικό αυτό φαινόμενο επιβεβαίωσε και ο επικεφαλής της αστυνομίας, Τζάστιν Κέλι, τονίζοντας πως συχνά οδηγοί μπαίνουν ανάποδα στους δρόμους «με στόχο τα likes στα social media».
Τραγωδία καθ' οδόν για έναν γάμο
Οι επιβάτες του Hyundai ήταν τρεις αδελφές –δύο γύρω στα 30 και μία 20 ετών– μαζί με τον 7χρονο ανιψιό τους. Κατευθύνονταν στο αεροδρόμιο για να ταξιδέψουν στη Βρετανία σε οικογενειακό γάμο, αλλά η μοίρα τούς έστησε καρτέρι. Και οι τέσσερις νοσηλεύονται, με τις δύο μεγαλύτερες αδελφές να δίνουν μάχη για τη ζωή τους σε κρίσιμη κατάσταση.
Ο ιερέας Τομ Λιτλ αποτύπωσε την απόλυτη οδύνη της τοπικής κοινωνίας, δηλώνοντας: «Είναι ένα τρομερό, θλιβερό γεγονός. Η οικογένεια είναι συντετριμμένη από τη θλίψη. Είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσει κανείς τι συνέβη και όλοι ελπίζουν ότι οι τραυματίες θα αναρρώσουν πλήρως».
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