Ρωσικός βομβαρδισμός στη Ζαπορίζια – Τουλάχιστον πέντε νεκροί

Ρωσικός βομβαρδισμός είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τρεις χθες Πέμπτη το βράδυ στη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Ιβάν Φεντόροφ.
Σε φωτογραφικό υλικό που μεταφόρτωσε ο περιφερειάρχης διακρίνονται κτίρια τυλιγμένα στις φλόγες και δρόμοι γεμάτοι συντρίμμια. Νωρίτερα, ο κ. Φεντόροφ είχε απευθύνει προειδοποίηση για ρωσικό πλήγμα με κατευθυνόμενες βόμβες.
Τον ίδιο απολογισμό έδωσε η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων μέσω Telegram: «την 20ή Νοεμβρίου στις 22:10 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν στη Ζαπορίζια. Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν (...) Εμπορικά καταστήματα και όχημα πήραν φωτιά».
