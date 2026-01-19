Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο σκηνοθέτης του «Βασιλιά των λιονταριών»

Ο Ρότζερ Άλλερς (Roger Allers), ο σκηνοθέτης και animator που έγινε γνωστός ως συν-σκηνοθέτης της κλασικής ταινίας της Disney «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» του 1994 και συγγραφέας της βραβευμένης με Tony Award διασκευής της ταινίας για το Μπρόντγουεϊ, πέθανε σε ηλικία 76 ετών, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Disney Animation.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Disney, Bob Iger, αποτίμησε φόρο τιμής στον Allers σε μια ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα: «Με λύπη έμαθα για το θάνατο του Roger Allers. Συν-σκηνοθέτησε το «The Lion King» του 1994, μεταξύ πολλών άλλων σημαντικών συνεισφορών στη Disney, που θα ζήσουν για τις επόμενες γενιές».

Ο Iger μοιράστηκε επίσης μια δήλωση που ανέφερε: «Ο Roger Allers ήταν ένας δημιουργικός οραματιστής, του οποίου οι πολλές συνεισφορές στη Disney θα ζήσουν για τις επόμενες γενιές. Κατάλαβε τη δύναμη της εξαιρετικής αφήγησης — πώς αξέχαστοι χαρακτήρες, συναισθήματα και μουσική μπορούν να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν κάτι διαχρονικό».

Το έργο του συνέβαλε στον καθορισμό μιας εποχής κινουμένων σχεδίων που συνεχίζει να εμπνέει το κοινό σε όλο τον κόσμο, και είμαστε βαθιά ευγνώμονες για όλα όσα πρόσφερε στη Disney», πρόσθεσε ο Iger. «Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του».

Το περιοδικό Animation επιβεβαίωσε επίσης τον θάνατό του μέσω εκπροσώπου της Disney, αναφέροντας «σύντομη ασθένεια» και σημειώνοντας ότι απεβίωσε στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα.

Ρότζερ Άλερς: Ποιος ήταν ο σκηνοθέτης

Γεννημένος στις 29 Ιουνίου 1949 στο Ράι της Νέας Υόρκης και μεγαλωμένος στο Σκότσντεϊλ της Αριζόνα, ο Άλλερς απέκτησε πτυχίο καλών τεχνών από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα. Το 1978, ο Άλλερς μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου εργάστηκε στην τηλεοπτική ταινία κινουμένων σχεδίων «Animalympics» του 1980, μαζί με τον Στίβεν Λίσμπεργκερ, ο οποίος αργότερα σκηνοθέτησε την ταινία «Tron».

Αφού εργάστηκε σε έργα κινουμένων σχεδίων στο Τορόντο του Καναδά και στο Τόκιο της Ιαπωνίας, ο Allers επέστρεψε στο Λος Άντζελες το 1985 και ξεκίνησε την καριέρα του στα Walt Disney Animation Studios. Εκτός από τη δουλειά του στις ταινίες «Oliver & Company», «The Little Mermaid» και «Beauty and the Beast», ο Άλερς ήταν μέλος των ομάδων storyboard για τις ταινίες της Disney «The Rescuers Down Under» και «The Prince and The Pauper» του 1990.