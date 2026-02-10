Ρουμανία: Νέο τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο που σκοτώθηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ

Μια ακόμη τραγωδία εκτυλίχθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 στη Ρουμανία, τον ίδιο δρόμο όπου μόλις τον περασμένο μήνα έχασαν τη ζωή τους φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Αυτή τη φορά, το τροχαίο δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί μια ολόκληρη οικογένεια, όταν φορτηγό όχημα εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με το όχημα στο οποίο επέβαιναν ένας άνδρας και τα δύο ανήλικα παιδιά του.

Το νέο δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, λίγο πριν τις 15:00, στο 406ο χιλιόμετρο του DN6, στην έξοδο από την περιοχή Cornea προς Caransebeș. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός φορτηγού τύπου TIR πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με επαγγελματικό όχημα μεταφοράς εμπορευμάτων, το οποίο κινούνταν κανονικά.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι: ο 58χρονος οδηγός του οχήματος και τα δύο παιδιά του, ηλικίας 16 και 13 ετών. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία ISU Caraș-Severin, τα θύματα κατάγονταν από την περιοχή Cornea, ενώ ο πατέρας δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο σιτηρών από την Ολτενία προς το Ορεινό Μπανάτο. Οι τρεις επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν νεκροί από τα συντρίμμια του οχήματος.

Ο 50χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο της Νομαρχιακής Υπηρεσίας Επειγόντων Περιστατικών.

Λόγω του δυστυχήματος, η κυκλοφορία στον DN6 διακόπηκε πλήρως, με τις αρχές να προχωρούν σε εκτροπές της κίνησης μέσω εναλλακτικών διαδρομών, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Ο δρόμος DN6 χαρακτηρίζεται από τους Ρουμάνους ως «καρμανιόλα» ή αλλιώς ο «drumul morții» (δρόμος του θανάτου). Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους εθνικούς οδικούς άξονες της χώρας, που συνδέει το Βουκουρέστι με τη δυτική περιοχή του Banat και συνεχίζει προς Ουγγαρία και Σερβία, διασχίζοντας μεγάλες πόλεις όπως η Αλεξάνδρεια, η Κραϊόβα, η Ντρομπέτα-Τουρνου Σεβερίν, το Καρανσέμπες, το Λουγκόι και η Τιμισοάρα.

Υπενθυμίζεται ότι στον ίδιο δρόμο, στις 27 Ιανουαρίου 2026, επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά, όταν το βαν με το οποίο ταξίδευαν προς τη Γαλλία συγκρούστηκε με φορτηγό κοντά στο Λουγκόζ, στην κομητεία Τιμίς.