Ρουμανία: Ποιος είναι ο Τζορτζέ Σιμιόν, ο ακροδεξιός που προηγείται στις προεδρικές εκλογές

Έχοντας συγκεντρώσει περίπου το 40,6% των ψήφων στον πρώτο γύρω των προεδρικών εκλογών στη Ρουμανία ο υποψήφιος της ακροδεξιάς και ευρωσκεπτικιστής, Τζορτζε Σιμιόν, φαντάζει ως το μεγάλο φαβορί έναντι του δημάρχου του Βουκουρεστίου Νικουσόρ Νταν.

Ο Νικουσόρ Νταν βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 20,91%, με καταμετρημένο το 99,6% των εκλογικών τμημάτων. Οι δυο τους θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο στις 18 Μαΐου.

Σύμφωνα, μετά από την εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής (4/5) που θεωρήθηκε δοκιμασία για την άνοδο του εθνικισμού, τύπου Ντόναλντ Τραμπ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εύλογα υπάρχει σκεπτικισμός τόσο στη χώρα όσο και στην ΕΕ καθώς ο Σιμιόν αυτοπροβάλλεται ως υποστηρικτής του κινήματος «Make America Great Again» του Αμερικανού προέδρου δηλώνοντας ότι επιθυμεί να σταματήσει την στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

«Υπόσχομαι ότι πάντα θα ακούω τη βούληση του λαού. Είμαι εδώ για να υπηρετήσω τους Ρουμάνους, όχι το αντίστροφο», δήλωσε ο Σιμιόν το πρωί της Δευτέρας.

Ο Σιμιόν θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο τον 55χρονο κεντρώο δήμαρχο του Βουκουρεστίου, Νίκουσορ Νταν, ο οποίος ξεπέρασε οριακά τον εκπρόσωπο του πολιτικού κατεστημένου, Κριν Αντονέσκου που ήταν τρίτος με 20,30%, και πέρασε στον επαναληπτικό γύρο της 18ης Μαΐου.

Ο Νταν χαρακτήρισε τον δεύτερο γύρο ως μια μάχη ανάμεσα σε μια φιλοδυτική πορεία για τη Ρουμανία, την οποία εκείνος εκπροσωπεί, και μια αντιδυτική πορεία.

Στην πρώτη του αντίδραση μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης στο δεύτερο γύρο των εκλογών εκλογών, δήλωσε: «Είναι καθήκον μας να πείσουμε τους Ρουμάνους ότι η Ρουμανία χρειάζεται τη φιλοδυτική κατεύθυνση, και η καμπάνια μας τις επόμενες δύο εβδομάδες θα εστιάσει σε αυτό.»

Τα αποτελέσματα των εκλογών στη Ρουμανία παρακολουθούνται στενά από τις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον, καθώς η Ρουμανία έχει γίνει το τελευταίο πεδίο μάχης ανάμεσα στην ακροδεξιά και το πολιτικό κατεστημένο.

Τα αποτελέσματα θεωρούνται επίσης ήττα για τον κυβερνητικό συνασπισμό της Ρουμανίας, αποτελούμενο από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (PSD), το Εθνικό Φιλελεύθερο Κόμμα (PNL) και το κόμμα της ουγγρικής μειονότητας UDMR, ο οποίος είχε στηρίξει τον Αντονέσκου.

Ο τελευταίος παραδέχτηκε την ήττα του το πρωί της Δευτέρας, λέγοντας πως εναπόκειται στον κυβερνητικό συνασπισμό να αποφασίσει ποιον υποψήφιο θα στηρίξει στον δεύτερο γύρο και κάλεσε τους ψηφοφόρους του να συμμετάσχουν στον επαναληπτικό.

«Πρέπει να κρίνουν μόνοι τους – πιστεύω πως δεν είναι δύσκολο- ποιος από τους δύο εναπομείναντες υποψηφίους είναι πιο συμβατός με τις αρχές και τις αξίες για τις οποίες κατέβηκα στις εκλογές», δήλωσε ο Αντονέσκου.

Τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού αναμένεται να πραγματοποιήσουν συνάντηση το απόγευμα της Δευτέρας.

Η ψηφοφορία της Κυριακής πραγματοποιήθηκε μετά από εντολή του ανώτατου δικαστηρίου της Ρουμανίας για επανάληψη των εκλογών, καθώς ακύρωσε την κάλπη του Νοεμβρίου λόγω καταγγελιών για παράνομη προεκλογική εκστρατεία και ενδεχόμενη ρωσική παρέμβαση υπέρ του Καλίν Γκεοργκέσκου, ενός υπερεθνικιστή που εμφανίστηκε από το πουθενά και κέρδισε τον πρώτο γύρο.

Ήταν η πρώτη φορά που υποψήφιος υποστηριζόμενος από κάποιο κόμμα του πολιτικού κατεστημένου δεν πέρασε στον δεύτερο γύρο. Ο Γκεοργκέσκου επρόκειτο να αντιμετωπίσει τη μεταρρυθμίστρια Ελένα Λασκόνι στον δεύτερο γύρο. Η Λασκόνι, της οποίας το κεντροδεξιό κόμμα «Ένωση Σώστε τη Ρουμανία» την εγκατέλειψε για να στηρίξει τον Νταν, συγκέντρωσε μόλις 2,8% των ψήφων εντός Ρουμανίας, σύμφωνα με τα μερικά αποτελέσματα.

