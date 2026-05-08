Ρουμπίνι 11.000 καρατίων ανακαλύφθηκε στη Μιανμάρ - Πιο πολύτιμο από εκείνο που είχε βρεθεί το 1996

Ένα τεράστιο ρουμπίνι βάρους 11.000 καρατίων ανακαλύφθηκε στη Μιανμάρ. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα που έχει ποτέ βρεθεί σε αυτήν τη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας, η οποία είναι γνωστή για τους πολύτιμους λίθους της.

Έχοντας εξορυχθεί από την περιοχή του Μόγκοκ, στο βόρειο τμήμα, αυτό το ρουμπίνι όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ είναι «εξαιρετικά μεγάλο, σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί», ανέφερε σε ένα δελτίο Τύπου η νέα κυβέρνηση της Μιανμάρ, την οποία στηρίζει ο στρατός.

«Το γιγάντιο ρουμπίνι έχει κόκκινο-μοβ χρώμα, με κιτρινωπές αποχρώσεις και θεωρείται ότι έχει υψηλή χρωματική ποιότητα», πρόσθεσε.

BANGKOK (AP) — Miners in Myanmar have discovered a rare ruby of enormous size, considered to be the second-largest by weight ever found in the conflict-battered Southeast Asian nation, state media reported Friday.



Αν και πολύ μικρότερο από ένα παρόμοιο ρουμπίνι βάρους 21.450 καρατιών, που είχε ανακαλυφθεί στην ίδια περιοχή το 1996, αυτή η πέτρα είναι πιο πολύτιμη, «λόγω του ανώτερης ποιότητας χρώματός της, της διαύγειάς της και της καθολικής ποιότητάς της», υπογράμμισε η κυβέρνηση, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένη τιμή.

Αυτοκράτορες, βασιλιάδες και πολέμαρχοι πολεμούν εδώ και πολύ καιρό για τον έλεγχο της κοιλάδας του Μόγκοκ, στη περιοχή του Μανταλέι, όπου κρύβονται αξιοθαύμαστα ρουμπίνια, τα οποία αποκαλούν «αίμα περιστεριού».

Αυτοί οι λίθοι είναι από τους ακριβότερους στον κόσμο. Τα πετράδια με την υψηλότερη ποιότητα μπορούν να φθάσουν σε τιμές εκατομμυρίων δολαρίων.