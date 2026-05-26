Ρούμπιο: «Ακόμη εφικτή συμφωνία με το Ιράν παρά τα αμερικανικά πλήγματα»

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Ρούμπιο θεωρεί πως παραμένει εφικτή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν εντός ημερών, παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα.

Ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης κάνουν κύκλους γύρω από ένα προκάτ αεροπλανοφόρου κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης. | Sepahnews/AP
Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε σήμερα πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, παρά το γεγονός ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυραύλων στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας καθώς και πλοίων που φέρονται να πόντιζαν νάρκες.

«Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ (...) θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Νομίζω πως οι συνομιλίες στρέφονται περισσότερο γύρω από τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου, αυτό θα πάρει κάποιες ημέρες», είπε ο κ. Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στην Τζαϊπούρ, καθώς συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στην Ινδία.

«Ο πρόεδρος (σ.σ. των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) έχει εκφράσει τη βούλησή του να καταλήξουμε (σ.σ. σε συμφωνία). Είτε θα συνάψει συμφωνία, είτε δεν θα υπάρξει καμιά συμφωνία», είπε ακόμη ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

ΚΟΣΜΟΣ