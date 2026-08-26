Ρούμπιο: «Δεν σχεδιάζουμε προς το παρόν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν»

Οι ΗΠΑ δεν αναμένεται, τουλάχιστον προς το παρόν, να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Όπως μετέδωσε το Axios, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο και δεύτερη πηγή που έχει γνώση των σχετικών συζητήσεων, ο Ρούμπιο ενημέρωσε τις τελευταίες ημέρες αρκετούς υπουργούς Εξωτερικών συμμαχικών χωρών για τη στάση της Ουάσινγκτον απέναντι στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αμερικανική κυβέρνηση δεν προσανατολίζεται αυτή τη στιγμή σε νέα στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

Αντίθετα, η Ουάσιγκτον αναμένεται να επικεντρωθεί σε άλλες μορφές πίεσης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην Τεχεράνη χωρίς να προχωρήσει άμεσα σε νέα πλήγματα.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι, ενώ ο Ρούμπιο κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν επιστροφή σε μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιθέσεων σε περίπτωση που το Ιράν επιτεθεί πρώτο.



Ένας άλλος αξιωματούχος των ΗΠΑ ανέφερε ότι η απομάκρυνση των ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ αποτελεί καμπή στον πόλεμο, καθώς εξουδετερώνει σε μεγάλο βαθμό μία από τις κύριες πηγές πίεσης του Ιράν.