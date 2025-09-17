Ρούμπιο: «Οσοι πανηγυρίσατε για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ετοιμαστείτε να απελαθείτε»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρχίσει να ανακαλούν βίζες και να απορρίπτουν νέες αιτήσεις σε άτομα που επαινούν ή δικαιολογούν τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Η ανάκληση βίζας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Αν είστε στις ΗΠΑ με βίζα και πανηγυρίζετε για τη δημόσια δολοφονία ενός πολιτικού προσώπου, ετοιμαστείτε να απελαθείτε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

America will not host foreigners who celebrate the death of our fellow citizens.



Visa revocations are under way. If you are here on a visa and cheering on the public assassination of a political figure, prepare to be deported. You are not welcome in this country. pic.twitter.com/dQys2OAeK7 — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 16, 2025

Η τοποθέτηση του Ρούμπιο έρχεται σε συνέχεια της προειδοποίησης που είχε απευθύνει πρόσφατα και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Κρίστοφερ Λαντάου, τονίζοντας ότι όσοι δοξάζουν τη βία και το μίσος δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα.

«Αηδίασα βλέποντας χρήστες στα social media να επαινούν ή να γελοιοποιούν το γεγονός. Έχω δώσει εντολή στους υπαλλήλους των προξενείων μας να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα», έγραψε ο Λαντάου.