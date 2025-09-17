Μενού

Ρούμπιο: «Οσοι πανηγυρίσατε για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ετοιμαστείτε να απελαθείτε»

Όλα όσα δήλώσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο γι' αυτούς που πανηγυρίζουν για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ
Ο Τσάρλι Κερκ μιλάει στις ΗΠΑ | AP Photos
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρχίσει να ανακαλούν βίζες και να απορρίπτουν νέες αιτήσεις σε άτομα που επαινούν ή δικαιολογούν τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Η ανάκληση βίζας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Αν είστε στις ΗΠΑ με βίζα και πανηγυρίζετε για τη δημόσια δολοφονία ενός πολιτικού προσώπου, ετοιμαστείτε να απελαθείτε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση του Ρούμπιο έρχεται σε συνέχεια της προειδοποίησης που είχε απευθύνει πρόσφατα και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Κρίστοφερ Λαντάου, τονίζοντας ότι όσοι δοξάζουν τη βία και το μίσος δεν είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα.

«Αηδίασα βλέποντας χρήστες στα social media να επαινούν ή να γελοιοποιούν το γεγονός. Έχω δώσει εντολή στους υπαλλήλους των προξενείων μας να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα», έγραψε ο Λαντάου.

