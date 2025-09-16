Ρούμπιο: «Πιθανή συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι την επόμενη βδομάδα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «πιθανόν» να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα, καθώς εξακολουθεί να ελπίζει να καταφέρει να διαπραγματευθεί μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία την οποία θα αποδεχθεί και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα (16/09) ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Τραμπ «είχε πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Πούτιν, πολλές συναντήσεις με τον Ζελένσκι και πιθανόν (θα συναντηθούν) μία ακόμη φορά την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη», όπου θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επεσήμανε ο Ρούμπιο απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους από το Ισραήλ όπου βρίσκεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ