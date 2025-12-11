Ρούτε: «Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας - Πόλεμος σαν εκείνον που βίωσαν παππούδες και προπαππούδες μας»

Για «πόλεμο» έκανε λόγο σήμερα (11/12) ο Μαρκ Ρούτε, λέγοντας ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ, πρέπει να δώσουν βάση στην άμυνα καθώς με φόντο τη ρωσική απειλή μπορεί να συμβεί πόλεμος «στην κλίμακα του πολέμου που υπέμειναν οι παππούδες και οι προπαππούδες μας».

Σε ομιλία του στο Βερολίνο, όπως μεταφέρει το Reuters, ο Ρούτε είπε ότι πάρα πολλοί σύμμαχοι της στρατιωτικής συμμαχίας δεν αισθάνονται τον επείγοντα χαρακτήρα της ρωσικής απειλής στην Ευρώπη και ότι πρέπει να αυξήσουν γρήγορα τις αμυντικές δαπάνες και την παραγωγή για να αποτρέψουν έναν πόλεμο στην κλίμακα αυτού που είδαν οι προηγούμενες γενιές.

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας. Φοβάμαι ότι πάρα πολλοί είναι σιωπηλά εφησυχασμένοι. Πάρα πολλοί δεν αισθάνονται τον επείγοντα χαρακτήρα. Και πάρα πολλοί πιστεύουν ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Δεν είναι. Η ώρα για δράση είναι τώρα», είπε ο Ρούτε.

«Η σύγκρουση είναι στην πόρτα μας. Η Ρωσία έφερε τον πόλεμο πίσω στην Ευρώπη. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», πρόσθεσε.

Η Ρωσία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη εναντίον του ΝΑΤΟ εντός πέντε ετών, είπε ο Ρούτε.