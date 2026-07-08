Ρούτε: «Πιο ενωμένη από ποτέ η Συμμαχία - Το ζήτημα των S400 αφορά μόνο ΗΠΑ και Τουρκία»

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα έσπευσε να διαδώσει μήνυμα ενότητας, παρά τις ηχηρές παρεμβάσεις του Τραμπ για την Ισπανία, την Γροιλανδία και το Ιράν.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ επανέλαβε την δέσμευση των 32 κρατών-μελών στην στήριξη της Ουκρανίας και ανακοίνωση επενδύσεις 27 δισ. ευρώ σε υποδομές αποθήκευσης καυσίμων ενώ, απέφυγε να τοποθετηθεί στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για το τουρκικό casus belli, σημειώνοντας πως βασική προτεραιότητα είναι η διατήρηση της συνοχής του ΝΑΤΟ.

Τόνισε το κλίμα συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ των κρατών-μελών.«Νιώσαμε ότι αυτή η Συμμαχία είναι περισσότερο ενωμένη από ποτέ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Ουδέν σχόλιο» για Ελλάδα-Τουρκία

Καμία θέση δεν πήρε ο Ρούτε αναφορικά με τις δηλώσεις Μητσοτάκη περί διαρκών απειλών από την Τουρκία, λέγοντας συγκεκριμένα πως ο ρόλος του δεν είναι να σχολιάζει διμερείς συμφωνίες μεταξύ συμμάχων.

«Οι Σύμμαχοι είναι 32 χώρες. Υπάρχουν διμερείς συζητήσεις. Προφανώς θα ερωτηθώ για την άποψή μου, αλλά δεν είμαι σχολιαστής. Είμαι εδώ για να διαφυλάξω την ενότητα της Συμμαχίας και καταβάλλω κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον κλήθηκε να απαντήσει σε σειρά ερωτημάτων αναφορικά με τον Τραμπ, την Ισπανία και τη Γροιλανδία, αλλά και για ζητήματα του Ιράν και της Ουκρανίας. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως και οι 32 χώρες παραμένουν δεσμευμένες στη στήριξη της Ουκρανίας, ενώ τόνισε πως το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

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Δεν παρέλειψε να κάνει ένα σχόλιο αναφορικά με τις αξίες της δημοκρατίας, λέγοντας πως «η δημοκρατία δεν είναι μόνο οι ελεύθερες εκλογές, αλλά και τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, καθώς και το δικαίωμα των πολιτών να εκφράζουν τις απόψεις τους και μέσω διαδηλώσεων».

Σημαντικές επενδύσεις ύψους 27 δις. ευρώ για την ενίσχυση των υποδομών ανακοίνωσε ο Ρούτε, καθώς η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης των αμυντικών δαπανών και της ετοιμότητας του ΝΑΤΟ. Η ενεργειακή αυτάρκεια αποτελεί κομβικός παράγοντας της υποστήριξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις έρχονται στον απόηχο των δηλώσεων του Τραμπ κατά των συμμάχων των ΗΠΑ, καθώς φαίνεται πως ο Μαρκ Ρούτε προσπάθησε να ρίξει τους τόνους. Η επόμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ πρόκεται να πραγματοποιηθεί στην Αλβανία, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία διεξαγωγής.

Καμία τοποθέτηση για τα S-400

Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην 'Αγκυρα ολοκληρώθηκε με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, να αποφεύγει να τοποθετηθεί επί της υπόθεσης των ρωσικών S-400, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για διμερές ζήτημα μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην 'Αγκυρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, απέφυγε να σχολιάσει το θέμα των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά αποκλειστικά την Ουάσιγκτον και την 'Αγκυρα.

«Το S-400 είναι θέμα μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας. Οι δύο χώρες εργάζονται πάνω στο θέμα αυτό. Δεν θέλω να σχολιάσω», δήλωσε χαρακτηριστικά.