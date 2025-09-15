Ροζ κοκαΐνη στη Ρόδο: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η influencer

Με ομόφωνη απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέως, η νεαρή γυναίκα και Influencer από τη Ρόδο, η οποία συνελήφθη μετά τον εντοπισμό ποσότητας «ροζ κοκαΐνης» και ζυγαριών ακριβείας σε ενοικιαζόμενο όχημα, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Συγκεκριμένα, της επιβλήθηκαν η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρεωτική μηνιαία παρουσία στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας της.

To χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από μήνυση εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων, σύμφωνα με την οποία η κατηγορούμενη δεν είχε επιστρέψει το όχημα ούτε είχε εξοφλήσει το μίσθωμα. Στις 11 Σεπτεμβρίου, το αυτοκίνητο εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο κέντρο της Ρόδου. Κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν στο εσωτερικό του:

δύο σακουλάκια με ροζ κοκαΐνη , συνολικού βάρους 9,27 γραμμαρίων

, συνολικού βάρους τέσσερις ζυγαριές ακριβείας

και 100 ευρώ σε μετρητά

Η υπόθεση προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον λόγω της ταυτότητας της κατηγορούμενης, η οποία είναι γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η απολογία της

Κατά την απολογία της ενώπιον του Ανακριτή, η κατηγορούμενη αρνήθηκε κάθε σχέση με διακίνηση ναρκωτικών, δηλώνοντας ότι η ποσότητα ήταν για αποκλειστικά προσωπική χρήση και ότι θα της αρκούσε για περίπου έναν μήνα.

Όπως ανέφερε, έχει σπουδάσει Θεατρολογία στην Αθήνα και δημιούργησε τη δική της επιχείρηση μόδας στη Ρόδο, ενώ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, τα οποία την οδήγησαν στη χρήση κοκαΐνης ως υποκατάστατο των αντικαταθλιπτικών.

Για τις ζυγαριές, δήλωσε πως τις είχε λάβει μαζί με την τελευταία της προμήθεια από άτομο γνωστό με το παρατσούκλι «Τόμι», χωρίς πρόθεση εμπορικής διάθεσης. Η αποθήκευση της ουσίας στο όχημα, όπως είπε, είχε ως στόχο να προστατεύσει την οικογένειά της από το να αντιληφθεί την εξάρτησή της.

Οι δικηγόροι της, Στέλιος Αλεξανδρής και Πολυξένη Χατζηγιάννη, υποστήριξαν ότι δεν υφίστανται στοιχεία που να στοιχειοθετούν το αδίκημα της διακίνησης, καθώς όλα τα δεδομένα παραπέμπουν σε κατοχή για ιδία χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά.

Τόνισαν επίσης ότι η εντολέας τους διαθέτει λευκό ποινικό μητρώο, σταθερή κατοικία και νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα, γεγονότα που αποκλείουν τον κίνδυνο φυγής ή υποτροπής.

Το Δικαστικό Συμβούλιο, μετά από μακρά διαδικασία, αποφάσισε την αποφυλάκισή της με περιοριστικούς όρους, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής, ενώ τα στοιχεία της δικογραφίας δεν δικαιολογούσαν προσωρινή κράτηση.

Πηγή: dimokratiki.gr