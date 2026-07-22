Ryanair για σπασμένο παράθυρο: «Πιθανόν τα ασφαλέστερα αεροσκάφη που κατασκευάστηκαν ποτέ»

Μετά την δημόσια κατακραυγή για το τρομερό περιστατικό που έλαβε χώρα σε πτήση της Ryanair από την Θεσσαλονίκη προς την Γερμανία, όπου επιβάτης βρέθηκε να κρέμεται ο μισός από το παράθυρο του αεροσκάφους με το κεφάλι προς τα έξω, όταν αυτό «αποκολλήθηκε εν πτήσει», σύμφωνα με επίσημη δήλωση που παραχωρήθηκε στο περιοδικό PEOPLE από την ιρλανδική αεροπορική εταιρεία, στελέχη της Ryanair σχολίασαν την ασφάλεια των αεροσκαφών.

Σύμφωνα με το People τα διοικητικά στελέχη της Ryanair τοποθετούνται δημόσια για το συμβάν, με τον CEO να αποδίδει τη ζημιά σε ξένο αντικείμενο.

Ryanair Insists Its Planes Are Safe After Passenger Nearly Gets Sucked Out of Window Mid-Flight https://t.co/xg6i7giJBw — People (@people) July 21, 2026

Επιπλέον πρόσθεσε πως το αεροσκάφος ήταν ηλικίας 18 ετών, και ο κινητήρας του είχε συντηρηθεί και ανακατασκευαστεί πλήρως τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ το προσεχές διάστημα θα ακολουθήσει εκτενής αναφορά.

Στο μεταξύ, ο οικονομικός διευθυντής (CFO) της Ryanair, Neil Sorahan, στέκεται τόσο την αντίδραση του πληρώματος όσο και το επίπεδο ασφάλειας του στόλου της εταιρείας.

«Το πλήρωμά μας έκανε μια εκπληκτική δουλειά και επέστρεψε το αεροσκάφος με ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη. Όλοι ανεξαιρέτως αποβιβάστηκαν σώοι. Ήταν μια εξαιρετική αντίδραση από το προσωπικό καμπίνας και τους πιλότους», δήλωσε στην εφημερίδα The Guardian.

«Διαθέτουμε έναν σχετικά νέο στόλο αεροσκαφών και είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με τα πρότυπα ασφάλειας και συντήρησης στον όμιλο της Ryanair», πρόσθεσε. «Έχουν πραγματοποιηθεί εκατοντάδες εκατομμύρια πτήσεις με αεροσκάφη Boeing 737 παγκοσμίως από τότε που πρωτοεμφανίστηκαν. Είναι πιθανότατα τα ασφαλέστερα αεροσκάφη που κατασκευάστηκαν ποτέ. Συντηρούνται σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο και διαθέτουμε εκπαιδευμένο πλήρωμα».