Ryanair: Προτείνει να απαγορευτεί το ποτό στις πρωινές πτήσεις - Αυξημένα περιστατικά κακής συμπεριφοράς

Μπορεί η μπύρα πριν από μια πρωινή πτήση να αποτελεί αγαπημένο τελετουργικό των Βρετανών, ωστόσο ο ο επικεφαλής της Ryanair προσπαθεί να βάλει τέλος σε αυτή τη συνήθεια λόγω των αυξημένων περιστατικών κακής συμπεριφοράς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας, Michael O'Leary, θεωρεί ότι θα πρέπει να απαγορευτεί στα αεροδρόμια να σερβίρουν αλκοόλ στους επιβάτες πριν από τις πρώτες πτήσεις, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των ενοχλητικών επιβατών στα αεροπλάνα.

Ο O'Leary δήλωσε ότι η Ryanair αναγκάζεται να αλλάζει κατά μέσο όρο σχεδόν μία πτήση την ημέρα λόγω κακής συμπεριφοράς στον αέρα, σε σχέση με μία την εβδομάδα πριν από 10 χρόνια.

Σε συνέντευξή του στους Times, ο O'Leary δήλωσε: «Γίνεται μια πραγματική πρόκληση για όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος στα μπαρ των αεροδρομίων σερβίρει κόσμο στις πέντε ή έξι το πρωί. Ποιος χρειάζεται να πίνει μπύρα εκείνη την ώρα;»

Τα μπαρ των αεροδρομίων στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υποχρεούνται να ακολουθούν τους περιορισμούς στο ωράριο λειτουργίας που ισχύουν για άλλους χώρους πώλησης αλκοόλ.

Ο Ο'Λίρι δήλωσε: «Δεν θα πρέπει να σερβίρεται αλκοόλ στα αεροδρόμια εκτός αυτών των ωρών αδειοδότησης». Μάλιστα, είπε ότι η Ryanair σπάνια σερβίρει περισσότερα από δύο ποτά σε έναν επιβάτη, ενώ έχει ζητήσει να εισαχθεί και όριο δύο ποτών στα αεροδρόμια.

Ο ίδιος δεν διευκρίνισε αν θα περιορίσει τις ώρες που σερβίρεται αλκοόλ στις πτήσεις της Ryanair. «Είμαστε εύλογα υπεύθυνοι, αλλά αυτοί που δεν είναι υπεύθυνοι, αυτοί που κερδοσκοπούν από αυτό, είναι τα αεροδρόμια που έχουν αυτά τα μπαρ ανοιχτά στις πέντε ή έξι το πρωί και κατά τη διάρκεια καθυστερήσεων είναι αρκετά πρόθυμοι να στείλουν σε αυτούς τους ανθρώπους όσο αλκοόλ θέλουν επειδή γνωρίζουν ότι θα μεταφέρουν το πρόβλημα στις αεροπορικές εταιρείες», είπε.

Η Ryanair ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του περασμένου έτους ότι είχε αρχίσει να λαμβάνει νομικά μέτρα κατά των επιβατών που προκαλούν αναστάτωση ώστε να ανακτήσει τις απώλειες όταν ανάγκασαν την εκτροπή μιας πτήσης.