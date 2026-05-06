Ανησυχία προκαλεί στους ταξιδιώτες η επισημοποίηση της εξόδου της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», με την εταιρεία να κινείται προς τερματισμό των υπηρεσιών της μέχρι τον Οκτώβριο του 2026, με μικρές πιθανότητες επιστροφής.

Φυσικά ο «κρύος ιδρώτας» έχει να κάνει αποκλειστικά με το γεγονός πως η απουσία της αεροπορικής εταιρείας, που βασίζεται στο μοντέλο αγοράς Μεταφορέα Χαμηλού Κόστους LLC (Low Cost Carrier), θα αφήσει πίσω ένα «κενό» ανταγωνισμού που θα εκτοξεύσει τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων.

Είναι όμως ρεαλιστική αυτή η ανησυχία; Δυστυχώς, τα παγκόσμια και ιστορικά παραδείγματα δείχνουν πως μάλλον ναι.

Ryanair: Το παράδειγμα της Βρετανίας

Ο πρώτος τρόπος να προσεγγιστεί αυτή η ερώτηση, είναι το τι κύματα προκάλεσε η αεροπορική κατά την είσοδό της στις αγορές και ποιο καλύτερο παράδειγμα, από αυτό του Ηνωμένου Βασιλείου.

Βασικά, η επέκταση της Ryanair από το ταπεινό Δουβλίνο της Ιρλανδίας στους Βρετανικούς αερολιμένες στα μέσα της δεκαετίας του 1980, πυροδότησε των πρώτο λεγόμενο «Πόλεμο των Αεροπορικών» στην Ευρώπη, καθώς η εταιρεία προσέφερε εισιτήρια κατά 50% φθηνότερα αυτών των British Airways και Aer Lingus.

Ο έντονος ανταγωνισμός, σύμφωνα με έκθεση του Robins School o Business, του πανεπιστημίου του Ρίτσμοντ, οδήγησε σε ένα ράλι μείωσης τιμών από τους ανταγωνιστές, αλλά ήταν επίσης επιζήμιος για τη Ryanair, που χρειάστηκε να ακολουθήσει ένα ακόμα πιο επιθετικό μοντέλο περικοπής δαπανών, για να βρει τη βολική «γωνιά» της στην αγορά.

Η Ευρώπη της Ryanair

Το 1984, η Ryanair είχε εξυπηρετήσει ετησίως περίπου 5000 επιβάτες. 30 χρόνια αργότερα, το 2014, αυτός ο αριθμός είχε ανέλθει σε 81.000.000. Η Ευρώπη απλά πετούσε με Ryanair.

Στατιστική μελέτη ερευνητών του Brookings Institution, έχει δείξει πως η εξάπλωση χαμηλού κόστους αεροπορικών όπως η Ryanair και η Easyjet στην Ευρώπη, συνδέεται με έως και 30% μειώσεις στις τιμές των αεροπορικών. Η ίδια τάση έχει παρατηρηθεί και στη Βόρειο Αμερική με τη Southwest.

Όταν φεύγει η Ryanair

Οι ανησυχίες των Θεσσαλονικέων βρίσκουν ομοιοπαθούντες τους...Βερολινέζους. Η Ryanair ακολουθεί αυτή την περίοδο, εν μέσω της κρίσης των τιμών καυσίμων, ακόμα πιο στενή οικονομία, αποσύροντας πτήσεις κατά μέρος αλλά και ολοκληρωτικά, από αερολιμένες χωρών που δεν ευνοούν το οικονομικό μοντέλο της, και την απουσία της θα θρηνήσει και η Γερμανία.

Όπως αναφέρει το Travel and World Tour, η ανησυχία στους παράγοντες αγοράς της ισχυρής ευρωπαϊκής οικονομίας είναι μεγάλη, καθώς προβλέπουν ότι ελλείψει ανταγωνισμού, εταιρείες όπως η Lufthansa και η Easyjet θα αυξήσουν τις τιμές τους, και πως η προτίμηση των ταξιδιωτών θα στραφεί σε εναλλακτικές, φθηνότερες μορφές μετακίνησης.

Το ίδιο σκηνικό επικρατεί στις γραφικές Αζόρες από όπου η Ryanair αποσύρθηκε μόλις τον Μάρτιο του 2026. Το κενό στην αγορά δεν έρχεται μόνο υπό τον φόβο πως θα αυξηθούν τα εισιτήρια, αλλά και ως πραγματικοί τριγμοί στην τοπική οικονομία. Σύμφωνα με την Portugal News, «οι κρατήσεις στο νησί μειώθηκαν κατά περίπου 20% για τη φετινή σεζόν», όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τοπικών Καταλυμάτων των Αζορών.

Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο, η αποχώρηση της εταιρείας από την αεροπορική αγορά της περιοχής «αύξησε σημαντικά τις τιμές» για τις Αζόρες μέσω των εθνικών αερομεταφορέων TAP και SATA.

Βλέπουμε λοιπόν πως η Ryanair και εφάμιλλες εταιρείες δεν διαμορφώνουν απλά την αγορά, αλλά σε έναν βαθμό την εξαρτούν, δημιουργώντας μία βάση πελατών που αποδέχονται το λιτό και άβολο ταξίδι, για χάρη της ταυτότητας και της προσιτότητας. Μία βάση που «εξανεμίζεται» όταν η επιλογή αυτή δεν υπάρχει πια στο τραπέζι.

Το τι μπορεί να σημαίνει για τη Θεσσαλονίκη η έξοδος της Ryanair μένει να το δούμε. Τουλάχιστον, ο ιρλανδικός κολοσσός άφησε να εννοηθεί πως μπορεί στο μέλλον, εάν το οικονομικό τοπίο το επιτρέψει, να επανέλθει στον Μακεδονικό αερολιμένα, αν και με αισθητά μειωμένο στόλο.