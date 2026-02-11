Σαβάνα Γκάρθι: Σύλληψη ατόμου για την απαγωγή της μητέρας της - Δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες υπόπτου

Ύποπτος για την απαγωγή της ηλικιωμένης μητέρας της Αμερικανίδας τηλεοπτικής παρουσιάστριας Σαβάνα Γκάθρι, Νάνσι, συνελήφθη στην Αριζόνα την Τρίτη, εννέα ημέρες αφότου η 84χρονη γυναίκα αναφέρθηκε ως αγνοούμενη.
Ο σερίφης της κομητείας Πίμα εξέδωσε δήλωση, αναφέροντας πως αστυνομικοί «συνέλαβαν ένα άτομο κατά τη διάρκεια ελέγχου κυκλοφορίας» και συμπλήρωσε πως το άτομο «ανακρίνεται σε σχέση με την έρευνα της Νάνσι Γκάθρι».
Δεν έχει καταστεί σαφές ένα πρόκειται για «ύποπτο», καθώς οι πληροφορίες των Αρχών έρχονται με το σταγονόμετρο.
Το συμβάν, ωστόσο, ήρθε στο φως λίγες ώρες αφότου οι αρχές δημοσίευσαν βίντεο και φωτογραφίες ενός ένοπλου άνδρα έξω από την πόρτα της Νάνσι Γκάθρι, το πρωινό που έπεσε θύμα απαγωγής.
Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δημοσίευσε τις εικόνες καθώς η αναζήτηση της 84χρονης συνεχίζεται στη δεύτερη εβδομάδα της, λέγοντας ότι οι εικόνες προέκυψαν μετά από ενδελεχή έρευνα.
Οι ασπρόμαυρες εικόνες απεικονίζουν μια μασκοφόρο φιγούρα που φοράει γάντια και ένα σακίδιο πλάτης να πλησιάζει την πόρτα του σπιτιού της Γκάθρι. Σε μία από τις εικόνες, το άτομο κουνάει κάτι που μοιάζει με φυτό - και στην άλλη, αρχίζουν να αποσυναρμολογεί την κάμερα στην πόρτα.
«Σε συνεργασία με τους συνεργάτες μας, από το πρωί της (Τρίτης 10/02), οι αρχές επιβολής του νόμου αποκάλυψαν αυτές τις εικόνες δείχνουν ένα ένοπλο άτομο που φαίνεται να έχει παραβιάσει την κάμερα στην... μπροστινή πόρτα της Γκάθρι το πρωί της εξαφάνισής της» σημείωσε ο Πατέλ, στο X.
