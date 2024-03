Salar de Uyuni: Σε ποια χώρα βρίσκεται

Η Λατινική Αμερική είναι ένας τόπος αστείρευτης εξωτικής ομορφιάς, με μέρη όπου η φύση αποκαλύπτει τις πιο ακραίες εκφάνσεις της. Ένα τέτοιο μέρος αποτελεί η απέραντη πεδιάδα Salar de Uyuni, της οποίας το έδαφος αποτελείται από αγνό αλάτι, και εκτείνεται για περίπου 10.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Βρίσκεται στη Βολιβία, όπου δεσπόζει σε ένα υψίπεδο της οροσειράς των Άνδεων, σε υψόμετρο 3.656 μέτρων, και σχηματίστηκε ως αποτέλεσμα μετασχηματισμών μεταξύ πολλών προϊστορικών λιμνών, που υπήρχαν πριν από περίπου 40.000 χρόνια, αλλά εξατμίστηκαν όλες με την πάροδο του χρόνου.

Σήμερα, καλύπτεται από μερικά μέτρα μίας επίπεδης κρούστας αλατιού. Το αλκαλικό στοιχείο σχηματίζει στην επιφάνειά της ένα χαρακτηριστικό μοτίβο από λεία λευκά «πλακάκια» που χωρίζονται από ένα πλέγμα θρυμμάτων αλατιού.

Το «εξωγήινο» αυτό τοπίο έχει χρησιμοποιηθεί ως τοποθεσία γυρισμάτων για ταινίες όπως Star Wars: The Last Jedi, The Fall (2006), Salt and Fire (2016), The Unseen (2017) ), και πολλές άλλες.