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Σάλος με αεροσκάφος των ΗΠΑ που «ξεφύτρωσε» στη Ρωσία: Τα σενάρια για τον Ντόναλντ Τραμπ

Όργιο φημολογίας έχει επικρατήσει αφού ένα μεταγωγικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, τύπου που ενίοτε μεταφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να προσγειώθηκε στη Ρωσία.

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Αεροσκάφος Boeing C17 Globemaster
Αεροσκάφος Boeing C17 Globemaster | Shutterstock
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Όργιο φημολογίας έχει επικρατήσει αφού ένα μεταγωγικό αεροσκάφος των ΗΠΑ φέρεται να προσγειώθηκε στη Ρωσία, με τα σενάρια να κάνουν λόγο για ενδεχόμενα από λάθος στα ραντάρ μέχρι...κρυφή επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Μόσχα.

Ο ιστότοπος Flightradar24 κατέγραψε την πτήση του Boeing C-17 Globemaster III της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο κοντά στη ρωσική πρωτεύουσα.

«Ένας ασυνήθιστος επισκέπτης στη Μόσχα σήμερα το πρωί», έγραψε ο ιστότοπος χαρτογράφησης πτήσεων. 

Τα σενάρια για το αεροσκάφος στη Ρωσία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ιστοτόπου, το αεροπλάνο αναχώρησε από την αεροπορική βάση Andrews στο Μέριλαντ στις 23 Αυγούστου με αρχικό προορισμό τη Ρίγα, όπου παρέμεινε δύο ημέρες. Από τη Ρίγα, το αεροπλάνο πέταξε απευθείας στη Μόσχα.

Το Boeing C-17 Globemaster III είναι ένα βαρύ στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος σχεδιασμένο για διηπειρωτικές πτήσεις φορτίου.

Σύμφωνα με ειδησεογραφικά μέσα, ένα τέτοιο αεροσκάφος μετέφερε το λεγόμενο «Beast», θωρακισμένη λιμουζίνα του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα τον Μάιο του 2026 κατά τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ, γεγονός που θρέφει τη φημολογία ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα μπορούσε να έχει επισκευθεί τη Μόσχα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν έχει καμία πληροφορία για αμερικανικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροπλάνο που προσγειώθηκε σε αεροδρόμιο της Μόσχας. Ο Ρώσος αξιωματούχος δεν έκανε καμία άλλη δήλωση. 

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