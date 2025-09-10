Σάλος με παρουσιαστές του Ισραήλ: Άνοιξαν σαμπάνιες μετά την επίθεση στο Κατάρ

Διεθνή κατακραυγή σχετικά με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου προκάλεσε η απόφαση του Ισραήλ να «χτυπήσει» πυρήνες της Χαμάς στην Ντόχα του Κατάρ, με τις πληροφορίες για την κατάσταση των μελών της ισλαμιστικής οργάνωσης να είχε συγκεχυμένες.

Παρόλα που τα περισσότερα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης εμφανίζονται «απαισιόδοξα» ως προς το αποτέλεσμα της επίθεσης του Τελ Αβίβ στην Ντόχα, το κανάλι 14, φιλικά προσκείμενο στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποφάσισε να γιορτάσει κάπως... διαφορετικά τα ισραηλινά πλήγματα στο Κατάρ.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, και ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει το BBC, φαίνεται ο Ισραηλινός παρουσιαστής της εκπομπής «The Patriots», Yinon Magal να ανοίγει μια φιάλη σαμπάνιας και να μοιράζει γλυκά, ενώ το κοινό στο στούντιο χειροκροτούσε.

🍾 Israeli TV host celebrates Qatar bombing with champagne and sweets



On air during the daily talk show "The Patriots," a bottle of sparkling wine was opened to lively music and the applause of the audience.



Many countries and international organizations have strongly condemned… pic.twitter.com/c94Og8VZvy — NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2025

Μάλιστα, ο παρουσιαστής στο Ισραήλ έκανε πρόποση για όσους συμμετείχαν στην επίθεση, λέγοντας: «Είθε ο Θεός να τους ευλογεί και ας ελπίσουμε ότι όλοι εκεί θα εξοντωθούν και ότι όλοι οι εχθροί θα εξοντωθούν».

Σήμερα, ο διακεκριμένος σχολιαστής Yaakov Bardugo συνεχίζει να επαινεί τις επιθέσεις, παρά την απουσία αποδεικτικών στοιχείων για την επιτυχία τους.

«Το ουσιαστικό είναι ότι το Ισραήλ άλλαξε την εξίσωση... ότι το Ισραήλ τοποθετεί το Κατάρ στη θέση που του αρμόζει ως χώρα που στην πραγματικότητα υποστηρίζει την τρομοκρατία», είπε.

Με πληροφορίες από BBC