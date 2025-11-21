Σάλος με την πραγματική ταυτότητα της Μις Παλαιστίνη: Ο κρυφός γάμος και η σχέση με την τρομοκρατία

Η πρώτη διαγωνιζόμενη που φέρει τον τίτλο «Μις Παλαιστίνη» στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνούς προσοχής, όταν ένα στιγμιότυπο στην σκηνή – όπου η Μις Ισραήλ φάνηκε να την κοιτάζει έντονα – έγινε viral.

Η Ισραηλινή Μελάνι Σιράζ είχε προηγουμένως κατηγορήσει τη Ναντίν Αγιούμπ για προπαγάνδα υπέρ της Χαμάς, προκαλώντας κύμα επιθέσεων στα social media.

Λίγο αργότερα αποκαλύφθηκε πως η 27χρονη Αγιούμπ, αν και παλαιστινιακής καταγωγής, είναι πολίτης των ΗΠΑ και του Καναδά και ζει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ωστόσο, οι πιο σοβαρές αποκαλύψεις αφορούσαν την προσωπική της ζωή: σύμφωνα με δημοσίευμα της The Post, η Αγιούμπ υπήρξε παντρεμένη με τον γιο του Μαρουάν Μπαργούτι, ιστορικού στελέχους της Φατάχ, ο οποίος εκτίει πέντε φορές ισόβια για επιθέσεις που κόστισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Αγιούμπ παντρεύτηκε τον Σαράφ Μπαργούτι το 2016 και απέκτησαν έναν γιο, στον οποίο έδωσαν το όνομα του κρατούμενου πατέρα του. Φωτογραφίες τη δείχνουν μαζί με τον σύζυγό της αλλά και με τη Φάντουα Μπαργούτι, σύζυγο του Μαρουάν και εξέχουσα προσωπικότητα της Φατάχ. Έρευνα της εφημερίδας αναφέρει πως η Αγιούμπ εργαζόταν ως γυμνάστρια στο «IQ Fitness» στη Ραμάλα, το οποίο ανήκει σε άλλον γιο της οικογένειας Μπαργούτι, τον Κασάμ.

Miss Palestine’s connection to convicted terrorist leader revealed during Miss Universe pageant https://t.co/jvnxsO6E0B pic.twitter.com/91k8zhfHSd — New York Post (@nypost) November 20, 2025

Πολλές από τις παλαιότερες διαδικτυακές αναρτήσεις της, στις οποίες εμφανιζόταν ως «Ναντίν Μπαργούτι», έχουν πλέον διαγραφεί. Δεν είναι ξεκάθαρο εάν εξακολουθεί να είναι παντρεμένη ούτε εάν διατηρεί σχέση με το παιδί της, καθώς οι περισσότερες συνδέσεις της με την οικογένεια έχουν εξαφανιστεί από το διαδίκτυο. Μέλος της οικογένειας Μπαργούτι επιβεβαίωσε μόνο ότι το ζευγάρι ήταν πράγματι παντρεμένο στο παρελθόν.

Ερωτήματα προκαλεί επίσης το πώς η Αγιούμπ έφτασε να εκπροσωπεί την «Παλαιστίνη» στα Miss Universe, καθώς δεν φαίνεται να έχει υπάρξει επίσημος εθνικός διαγωνισμός. Η ίδια δημιούργησε στο Ντουμπάι τον «Οργανισμό Μις Παλαιστίνη», ο οποίος και της απένειμε τον τίτλο, όπως επιτρέπεται από τον κανονισμό των διεθνών καλλιστείων. Αντίστοιχα είχε συμμετάσχει και στα Miss Earth το 2022.

Μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η Αγιούμπ είχε δηλώσει ότι ανέβαλε τη συμμετοχή της, προτού τελικά προχωρήσει στη φετινή υποψηφιότητά της.