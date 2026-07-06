Η Ιωάννα Τούνη καλημέρισε σήμερα (6/7) τις συμπεθέρες της με ανεβασμένη διάθεση και «καρφιά» προς τις τηλεοπτικές εκπομπές.

Μέσα από story που ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram, η Ιωάννα Τούνη δεν έκρυψε τη χαρά της που από σήμερα και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού έχουν σταματήσει να προβάλλονται οι τηλεοπτικές εκπομπές και έτσι, θα μπορεί, όπως είπε, να χαρεί το καλοκαίρι της σαν άνθρωπος.

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Το συγκεκριμένο story μόνο τυχαίο δεν είναι, αφού κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής σεζόν η Ιωάννα Τούνη έγινε πολλές φορές αντικείμενο σχολιασμού στις ψυχαγωγικές εκπομπές λόγω, με αποκορύφωμα την προηγούμενη εβδομάδα που βρέθηκε στο στόχαστρο με αφορμή τα posts που έκανε όσο βρισκόταν στο Μπαλί, όπως εκείνο που αφορούσε τον τραπεζικό της λογαριασμό, αλλά και το άλλο με την κουμπάρα της, Στέλλα Πάσσαρη και τα χαρτονομίσματα.

«Καλημέρα, συμπεθέρα μου. Δευτερούλα σήμερα, καλή εβδομάδα. Και ξέρεις πόσο ωραία εβδομάδα είναι αυτή ε; Πρώτη εβδομάδα μετά από πάρα πολύ καιρό χωρίς καθόλου κιτρινίλα γιατί όλες οι τόξικ σκ@@@εκπομπές έχουν πάρει ρεπό για καλοκαίρι.

Μπορούμε πλέον να χαρούμε το καλοκαίρι μας κι εμείς σαν άνθρωποι με λιγότερα τόξικ θέματα, Χριστέ μου, τα οποία δε βγάζουν πουθενά. Καλοκαιράκι λοιπόν από σήμερα», είπε χαρακτηριστικά στο insta story της η Ιωάννα Τούνη.