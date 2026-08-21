Σάλος με τον Μιλέι για τις αμβλώσεις: «Πληρώνουμε πολύ ακριβά αυτή την τρέλα»

Νέες αντιδράσεις προκαλούν οι δηλώσεις του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση κατά των αμβλώσεων, συνδέοντας τη νόμιμη διακοπή της κύησης με τη μείωση των γεννήσεων και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας.

Μιλώντας σε επιχειρηματική εκδήλωση στο Μπουένος Άιρες, ο Μιλέι υποστήριξε ότι η Αργεντινή «πληρώνει πολύ ακριβά» τη νομιμοποίηση των αμβλώσεων, στρέφοντας παράλληλα τα πυρά του κατά του κινήματος που αγωνίστηκε για το συγκεκριμένο δικαίωμα.

«Πληρώνουμε πολύ ακριβά αυτή την τρέλα με τα πράσινα φουλαράκια», δήλωσε, αναφερόμενος στο σύμβολο του κινήματος υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση στην Αργεντινή.

Η εθελούσια διακοπή της κύησης αποποινικοποιήθηκε υπό προϋποθέσεις στη χώρα τον Ιανουάριο του 2021, έπειτα από πολυετή κινητοποίηση οργανώσεων και κινημάτων για τα δικαιώματα των γυναικών.

«Μας κοστίζει σε ανάπτυξη και συντάξεις»

Ο πρόεδρος της Αργεντινής συνέδεσε ευθέως τις αμβλώσεις με το δημογραφικό πρόβλημα, υποστηρίζοντας ότι ο ρυθμός γεννήσεων δεν επαρκεί για την αναπλήρωση του πληθυσμού.

«Η Αργεντινή δεν φτάνει στα επίπεδα αύξησης του πληθυσμού και της γεννητικότητας που θα επέτρεπαν τη δημογραφική αναπλήρωση», ανέφερε.

Στη συνέχεια χρησιμοποίησε ακόμη πιο σκληρή γλώσσα, λέγοντας πως «αυτό το πάθος για τις δολοφονίες παιδιών μέσα στη μήτρα της μητέρας μάς κοστίζει» σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, συνταξιοδοτικού συστήματος και ανθρώπινου κεφαλαίου.

Ο Χαβιέρ Μιλέι έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή του στις αμβλώσεις και στο παρελθόν τις έχει χαρακτηρίσει «δολοφονία με επιβαρυντικές περιστάσεις».

Παρά τις θέσεις του, μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει σε κάποια κυβερνητική πρωτοβουλία για την κατάργηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Το 2024, βουλεύτρια του κόμματός του είχε επεξεργαστεί σχέδιο νόμου για την ανατροπή της νομιμοποίησης των αμβλώσεων, χωρίς ωστόσο η πρόταση να προχωρήσει. Τότε, η προεδρία είχε αποστασιοποιηθεί από την πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα δεν βρισκόταν στην κυβερνητική ατζέντα.

Η μεγάλη πτώση των γεννήσεων στην Αργεντινή

Την ίδια ώρα, οργανώσεις έχουν κατηγορήσει την κυβέρνηση Μιλέι ότι οι περικοπές στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής της έχουν επηρεάσει τη χρηματοδότηση υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, δημιουργώντας στην πράξη εμπόδια στην πρόσβαση σε νόμιμες αμβλώσεις.

Η Αργεντινή βρίσκεται πράγματι αντιμέτωπη με σημαντική δημογραφική μεταβολή. Σύμφωνα με έκθεση του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA), ο δείκτης γονιμότητας υποχώρησε το 2024 στις 1,2 γεννήσεις ανά γυναίκα, αρκετά χαμηλότερα από το επίπεδο των 2,1 που θεωρείται απαραίτητο για την αναπλήρωση του πληθυσμού.

Η ίδια έκθεση, ωστόσο, αποδίδει τη μείωση των γεννήσεων σε ένα σύνολο παραγόντων, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τις οικονομικές συνθήκες. Ζητήματα όπως τα εισοδήματα, η απασχόληση και η πρόσβαση στη στέγη καταγράφονται ως βασικά εμπόδια για ανθρώπους που αποκτούν λιγότερα παιδιά από όσα θα επιθυμούσαν ή δεν αποκτούν καθόλου.