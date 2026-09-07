Σάλος στη Γερμανία με τον ακτιβιστή Daniel V: «Φύτεψε» 21 βόμβες σε εγκαταστάσεις του ηλεκτρικού δικτύου

Οι εισαγγελείς στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας στη Γερμανία δήλωσαν σήμερα Δευτέρα (7/9) ότι οι αρχές βρήκαν συνολικά 21 εκρηκτικούς μηχανισμούς, στο πλαίσιο των ερευνών τους για επιθέσεις στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες έχουν κρατήσει τις αρχές σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής εδώ και ημέρες.

Όλες οι συσκευές απενεργοποιήθηκαν, ανέφεραν οι εισαγγελείς στην ανακοίνωσή τους. Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αναζητά έναν άνδρα που έστειλε επιστολές, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για μια σειρά επιθέσεων δολιοφθοράς στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Την περασμένη εβδομάδα, οι έρευνες των αρχών αποκάλυψαν επίσης απόθεμα από εκρηκτικά σε κατοικία που φέρεται να είναι δική του.

Γερμανία: Ανθρωποκυνηγητό για τον Daniel V.

Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον δράστη ως έναν 48χρονο άνδρα από το Γκέβελσμπεργκ, ύποπτος για μια σειρά αποπειρών δολιοφθοράς σε υποσταθμούς και εγκαταστάσεις του ηλεκτρικού δικτύου σε διαφορετικά κρατίδια.

Ο άνδρας, που αναφέρεται από τα γερμανικά μέσα ως Daniel V., έχει αναλάβει με δύο επιστολές την ευθύνη για τις ενέργειες, υποστηρίζοντας ότι στόχος του ήταν να πλήξει την παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, όπως αναφέρει η Deutsche Welle.

Οι επιστολές θεωρούνται από τους ερευνητές αυθεντικές, καθώς περιέχουν πληροφορίες για τις επιθέσεις που, σύμφωνα με τις αρχές, θα μπορούσαν να είναι γνωστές μόνο σε κάποιον που είχε άμεση γνώση των ενεργειών.

Σύμφωνα με τις επιστολές, ο ύποπτος ανέλαβε την ευθύνη για απόπειρες επιθέσεων στο ηλεκτρικό δίκτυο γύρω από τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής του Γένσβαλντε και του Σβάρτσε Πούμπε στο Βρανδεμβούργο.

Παράλληλα, συνδέει τον εαυτό του με περιστατικά που σημειώθηκαν σε εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης στις περιοχές Γκορ, Μπέργκχαϊμ-Ράιντ, Ντόρμαγκεν και Βάισβαϊλερ στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

Παρά τις ενέργειές του, μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί μεγάλης κλίμακας διακοπή της ηλεκτροδότησης από τα συγκεκριμένα περιστατικά.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν και στη Σαξονία, όπου εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί κοντά σε δύο υποσταθμούς. Οι πληροφορίες για την ύπαρξή τους προήλθαν επίσης από επιστολή ανάληψης ευθύνης που έφτασε στην αστυνομία.

Το κοινό στοιχείο των περιοχών που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών είναι η παρουσία ή η γειτνίαση με εγκαταστάσεις που συνδέονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Στις επιστολές ο συντάκτης υποστηρίζει ότι κίνητρό του είναι η «καταπολέμηση των ορυκτών καυσίμων».

Σε άλλο σημείο των κειμένων, σύμφωνα με τον WDR, ασκείται κριτική και στη βιομηχανία όπλων, ενώ γίνεται αναφορά και στον πόλεμο στη Γάζα.