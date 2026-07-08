Σάλος στην Αλβανία: Ο Ράμα έδωσε 4 εκατ. ευρώ για τη συναυλία του Κάνιε Γουέστ - «Όχι με τα δικά μας χρήματα»

Έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις προκαλεί στην Αλβανία η απόφαση της κυβέρνησης του Έντι Ράμα να διαθέσει τέσσερα εκατομμύρια ευρώ για τη διεξαγωγή της συναυλίας του Αμερικανού ράπερ Κάνιε Γουέστ.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός υπερασπίστηκε δημόσια τη χρηματοδότηση, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη την τελευταία στιγμή προκειμένου να προστατευθεί η εικόνα της χώρας απέναντι στους περίπου 25.000 επισκέπτες από 80 διαφορετικές χώρες, οι οποίοι είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια για τη συναυλία.

«Διαθέσαμε τέσσερα εκατομμύρια ευρώ την τελευταία στιγμή για να μην εκτεθεί η Αλβανία στα μάτια σχεδόν 25.000 ξένων επισκεπτών από 80 χώρες», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook.

Η συναυλία είναι προγραμματισμένη για τις 11 Ιουλίου και θα πραγματοποιηθεί σε στάδιο που κατασκευάστηκε ειδικά για την εκδήλωση, έξω από τα Τίρανα.

Ωστόσο, η επιλογή της κυβέρνησης έχει πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις, καθώς ο Κάνιε Γουέστ έχει βρεθεί στο επίκεντρο διεθνούς κατακραυγής για επανειλημμένες δηλώσεις του υπέρ του Αδόλφου Χίτλερ και του ναζισμού, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν αρκετές προγραμματισμένες εμφανίσεις του στην Ευρώπη.

Ο Έντι Ράμα υποστήριξε ότι η επένδυση θα αποδώσει σημαντικά οικονομικά οφέλη, εκτιμώντας πως η συναυλία θα ενισχύσει τον τουρισμό και θα αποφέρει περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ στην αλβανική οικονομία μέσω κρατήσεων σε ξενοδοχεία, εστίαση και άλλες τουριστικές υπηρεσίες.

Οργή στα social media

Οι εξηγήσεις του πρωθυπουργού, πάντως, δεν έπεισαν μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης. Κάτω από την ανάρτησή του στο Facebook καταγράφηκαν εκατοντάδες επικριτικά σχόλια.

«Η Αλβανία διασύρεται όταν φιλοξενεί έναν τραγουδιστή που θαυμάζει τον Χίτλερ», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Ντροπή. Όχι με τα δικά μου χρήματα».

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στα Τίρανα

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στο ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα που επικρατεί στην Αλβανία. Εδώ και περίπου έναν μήνα πραγματοποιούνται καθημερινές διαδηλώσεις στα Τίρανα, με αφορμή αρχικά τα σχέδια για την κατασκευή πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συνέχεια οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν και σε άλλα αναπτυξιακά έργα κοντά σε προστατευόμενες παράκτιες περιοχές, ενώ οι διαδηλωτές ζητούν πλέον την παραίτηση του Έντι Ράμα, κατηγορώντας την κυβέρνησή του για διαφθορά και κακοδιαχείριση.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνητικές επιλογές έχουν ως στόχο την οικονομική ανάπτυξη και την περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού στη χώρα.