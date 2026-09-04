Σάλος στην Τουρκία με τον αντιπρόεδρο του CHP: Βίντεο τον δείχνει να ξυλοκοπεί τη σύντροφό του

Αίσθηση έχει προκαλέσει στην Τουρκία βίντεο από κάμερα ασφαλείας, στο οποίο καταγράφεται περιστατικό ξυλοδαρμού με φερόμενο δράστη τον αντιπρόεδρο του CHP, Μπερχάν Σιμσέκ, και θύμα την πρώην σύντροφό του, Οζλέμ Σανβέρ.
Στο βίντεο, το οποίο φέρεται να έχει καταγραφεί το 2021, ο Σιμσέκ εμφανίζεται αρχικά να κλωτσά τη Σανβέρ, η οποία ακούγεται να φωνάζει από τον πόνο.
Στη συνέχεια, όταν η γυναίκα επιχειρεί να πάρει το κινητό της τηλέφωνο, ο Τούρκος πολιτικός φέρεται να την αρπάζει και να τη μεταφέρει σηκωτή στο εσωτερικό του σπιτιού, όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η Σανβέρ ακούγεται να του ζητά: «Άσε με ήσυχη».
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η καταγγελία σε βάρος του αντιπροέδρου του κόμματος του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κατατέθηκε τον Απρίλιο. Μετά την καταγγελία, δικαστήριο επέβαλε στον Σιμσέκ περιοριστικό όρο, απαγορεύοντάς του για δύο μήνες να προσεγγίζει τη Σανβέρ.
Στην καταγγελία της, η Σανβέρ υποστήριξε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, η οποία διήρκεσε περίπου 10 χρόνια, είχε πέσει επανειλημμένα θύμα ξυλοδαρμών, προσβολών και απειλών, ενώ έκανε λόγο και για περιστατικά κατ’ οίκον περιορισμού.
Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα, οι καταγγελίες της φέρεται να επιβεβαιώθηκαν και από ιατροδικαστή, ο οποίος την εξέτασε.
- «Θηρίο» η Κατερίνα Στικούδη: Έκανε deadlift με 100 κιλά αλλά «όλο λάθος», της σχολίασαν
- Μαρία Κανελλοπούλου: Η αινιγματική ανάρτηση που προκάλεσε ανησυχία - «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο»
- Survivor: Σοβαρή καταγγελία από Φλώρο - «Έδιναν ναρκωτικά στους παίκτες για να είναι ήρεμοι»
- Άβολο περιστατικό με Πιτταρά, Οικονόμου, Καρούση: «Πρόσεχε είναι ο Σπαλιάρας του ΣΚΑΪ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.