Σάλος στο Σίδνεϊ για την επίσκεψη του προέδρου του Ισραήλ: Σύγκρουση διαδηλωτών με την αστυνομία

Εκτεταμένες ταραχές και συγκρούσεις σημειώθηκαν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, με αφορμή την επίσκεψη του Ισραηλινού προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ, με χιλιάδες πολιτών να διαδηλώνουν κατά της γενοκτονίας του Ισραήλ στη Γάζα και την ευρύτερη Παλαιστίνη.

Χρήση σπρέι πιπεριού και δακρυγόνων έγινε από τις αστυνομικές αρχές της μητρόπολης σε επιχείρηση απώθησης διαδηλωτών που διαμαρτύρονται για την επίσκεψη του Ισραηλινού προέδρου, σύμφωνα και με την ΕΡΤ.

Πολλοί διαδηλωτές συνελήφθησαν κατά τα επεισόδια. Σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από το σημείο των επεισοδίων, ο σιωνιστής πρόεδρος απέτιε φόρο τιμής στα θύματα της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.

Σίδνεϊ: Η «θεατρική» ανθρωπιά του Ισραήλ

Η Αυστραλή υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ επεσήμανε ότι η τετραήμερη επίσκεψη του Χέρτζογκ πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση της κυβέρνησης και της εβραϊκής κοινότητας απoρρίπτοντας εκκλήσεις για σύλληψη του προέδρου του Ισραήλ.

Διαβάστε ακόμα: Γερμανία: Ανακοίνωση της εισαγγελίας για τον Έλληνα φονιά του ελεγκτή: «Δεν ήταν Σύρος με ιθαγένεια»

Στο μεταξύ δικαστήριο του Σίδνεϊ, στο οποίο προσέφυγε η «Ομάδα Δράσης για την Παλαιστίνη» – Palestine Action Group, που οργάνωσε την διαμαρτυρία δεν δικαίωσε την προσφυγή κατά των έκτακτων μέτρων καταστολής.

Ο Χέρτζογκ ξεκίνησε την επίσκεψή του καταθέτοντας στεφάνι στο μνημείο για τα θύματα της επίθεσης. Συναντήθηκε επίσης με τους επιζώντες και τις οικογένειες των 15 θυμάτων.

«Αυτή ήταν επίσης μια επίθεση εναντίον όλων των Αυστραλών. Επιτέθηκαν σε αξίες όπως η ιερότητα της ανθρώπινης ζωή, η ελευθερία της θρησκείας, η ανοχή, η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός» δήλωσε ο Χέρτζογκ, τη στιγμή που το κράτος του συνεχίζει να σκοτώνει μαζικά Παλαιστίνιους πολίτες της Γάζας και τη Δυτικής όχθης.