Μια πόλη με μεγάλη ιστορία, αφού ιδρύθηκε αρχικά με το όνομα Αμισός από κατοίκους της Μιλήτου στα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ., η Σαμψούντα αποτελεί μια ξεχωριστή απόδραση στη Μαύρη Θάλασσα. Η παραλιακή πόλη που βρίσκεται στα βόρεια της Τουρκίας, στο γεωγραφικό διαμέρισμα του Πόντου, θα υποδεχτεί τους φιλάθλους της ΑΕΚ στις 11 Δεκεμβρίου, καθώς η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Σάμσουνσπορ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League στο «Samsun 19 May Stadium».

