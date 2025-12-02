Μια πόλη με μεγάλη ιστορία, αφού ιδρύθηκε αρχικά με το όνομα Αμισός από κατοίκους της Μιλήτου στα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ., η Σαμψούντα αποτελεί μια ξεχωριστή απόδραση στη Μαύρη Θάλασσα. Η παραλιακή πόλη που βρίσκεται στα βόρεια της Τουρκίας, στο γεωγραφικό διαμέρισμα του Πόντου, θα υποδεχτεί τους φιλάθλους της ΑΕΚ στις 11 Δεκεμβρίου, καθώς η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Σάμσουνσπορ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League στο «Samsun 19 May Stadium».
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- Δήμητρα Ματσούκα: Καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες φυλάκισης - Ένοχη για τρία αδικήματα
- Πόπη Σεμερτζίδου για δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών: «Να αρχίσω απεργία πείνας έξω από τη Βουλή;»
- To no pants είναι πάλι το απόλυτο trend στη μόδα και το timing δεν είναι καθόλου τυχαίο
- Το μεγάλο λάθος στην 5η σεζόν του Stranger Things που «δεν βγάζει νόημα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.