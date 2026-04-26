Σαν άλλη «Πυθία»: Η ανατριχιαστική ατάκα της Καρολάιν Λέβιτ που προφήτευσε το χάος στην Ουάσιγκτον

Μια δήλωση που ξεκίνησε ως ένα έξυπνο λογοπαίγνιο και κατέληξε σε μια από τις πιο απόκοσμες συμπτώσεις της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Η Καρολάιν Λέβιτ, η δυναμική εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται στο επίκεντρο ενός viral τυφώνα, με τους χρήστες των social media να της αποδίδουν... μαντικές ικανότητες που «παγώνουν» το αίμα.

Λίγες μόλις στιγμές πριν από την έναρξη της μοιραίας εκδήλωσης, η Λέβιτ μίλησε στο Fox News, περιγράφοντας το τι θα έπρεπε να περιμένει το κοινό από τον πρώην πρόεδρο.

Karoline Leavitt to Fox before the WHCD event: There will be some shots fired tonight pic.twitter.com/vcVfZxYoat — Acyn (@Acyn) April 26, 2026

Διαβάστε ακόμα: «Πέσαμε στα γόνατα περιμένοντας τα πυρά»: Το χρονικό του πανικού στην Ουάσιγκτον μέσα από το βίωμα μάρτυρα

Με διάθεση χιουμοριστική και θέλοντας να τονίσει την επιθετική ρητορική του Τραμπ απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Θα είναι αστεία, θα είναι διασκεδαστική, θα υπάρξουν μερικοί πυροβολισμοί που θα πέσουν απόψε (there will be shots fired tonight) μέσα στο δωμάτιο».

Αυτή η μεταφορική φράση -που στην αμερικανική πολιτική αργκό υποδηλώνει τις σκληρές λεκτικές επιθέσεις- έμελλε να μετατραπεί σε μια ωμή, κυριολεκτική πραγματικότητα λίγη ώρα αργότερα. Το αναπάντεχο χτύπημα που συγκλόνισε την υφήλιο έδωσε στη δήλωση της Λέβιτ μια άλλη, σχεδόν προφητική διάσταση.