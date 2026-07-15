Σαν Φρανσίσκο: Ναυάγιο με ένα νεκρό και δύο αγνοούμενους ανοιχτά του Αλκατράζ

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του, δύο αγνοούνται και 16 ακόμη διασώθηκαν από τα νερά ανοιχτά του Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ, κοντά στο θρυλικό Αλκατράζ, μετά τη βύθιση πλωτού σκάφους (pontoon boat) που μετέφερε συνολικά 19 επιβάτες το απόγευμα της Τρίτης, σύμφωνα με τις αρχές.
Ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σαν Φρανσίσκο, Ντιν Κρίσπεν, ανακοίνωσε τον απολογισμό και ανέφερε ότι τα συνεργεία διάσωσης που έφτασαν στην περιοχή κοντά στη νησίδα Αλκατράζ εντόπισαν ένα τριώροφο πλωτό σκάφος σχεδόν ολοκληρωτικά βυθισμένο, με τη μηχανή του να παραμένει σε λειτουργία και να υπάρχει διαρροή καυσίμων.
Το περιστατικό είχε αρχικά αναφερθεί ως πυρκαγιά στο σκάφος, ωστόσο ο Κρίσπεν διευκρίνισε ότι «δεν υπάρχουν πλέον στοιχεία που να επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο».
Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δύο αγνοουμένων, ενώ διερευνώνται τα αίτια που οδήγησαν στη βύθιση του σκάφους.
Ορισμένοι επιβάτες βρέθηκαν στο νερό χωρίς σωσίβια. Οι αρχές ανέφεραν ότι οι τραυματισμοί των επιζώντων φαίνεται να προκλήθηκαν κυρίως από χτυπήματα κατά την πτώση τους από το σκάφος και όχι από άλλο παράγοντα. Περιέργως τα σκάφη αυτού του τύπου φημίζονται για την ιδιαίτερη σταθερότητά τους και είναι σπάνιες οι ανατροπές τους.
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