Σανάε Τακαΐτσι: Θαυμάζει Θάτσερ, δεν θέλει ξένους και πάει για πρώτη γυναίκα ΠΘ στην Ιαπωνία

Η Ιαπωνία είναι έτοιμη να αποκτήσει πρώτη φορά γυναίκα πρωθυπουργό, μετά την εκλογή της Σανάε Τακαΐτσι ως προέδρου του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP), μια νίκη που θα πρέπει να οδηγήσει στην εγκαθίδρυσή της ως νέας ηγέτιδας της χώρας στα μέσα του μήνα.

Η Τακαΐτσι, μια δεξιά πολιτικός που έχει εκφράσει τον θαυμασμό της για τη Μάργκαρετ Θάτσερ στην προσπάθειά της να οικοδομήσει μια «ισχυρή και ευημερούσα» Ιαπωνία, νίκησε τον μετριοπαθή αντίπαλό της, Σιντζίρο Κοϊζούμι, στον επαναληπτικό γύρο των εκλογών.

Οι εκλογές για την ανάδειξη του προέδρου του κόμματος διεξήχθησαν αφότου ο απερχόμενος πρωθυπουργός, Σιγκέρου Ισίμπα, ανακοίνωσε την παραίτησή του μετά από μόλις ένα χρόνο στο αξίωμα.

Ιαπωνία: Γυρίζει ο τροχός;

Ο Ισίμπα, μετριοπαθής, του οποίου η εκλογή πέρυσι είχε εξοργίσει τη δεξιά πλευρά του κόμματός του, δήλωσε ότι ήρθε η ώρα να βρεθεί ένας διάδοχος για να ηγηθεί ενός «νέου Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος».

Η Τακαΐτσι, 64 ετών, κληρονομεί ένα κόμμα που έχει υποστεί δύο δύσκολες εκλογικές αναμετρήσεις τον τελευταίο χρόνο, καθώς οι ψηφοφόροι το τιμώρησαν για ένα σκάνδαλο χρηματοδότησης και την αποτυχία του να αντιμετωπίσει την κρίση του κόστους ζωής.

«Μαζί με τόσους πολλούς από εσάς, χαράξαμε μια νέα εποχή για το LDP», δήλωσε η Τακαΐτσι λίγο αφότου νίκησε τον Koizumi με 185 ψήφους έναντι 156.

«Αντί να νιώθω χαρούμενη αυτή τη στιγμή, νιώθω ότι με περιμένουν πραγματικές προκλήσεις. Είμαι πεπεισμένη ότι υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να αναλάβουμε μαζί».

Όπως αναμενόταν, η Τακαΐτσι κέρδισε τον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας, εξασφαλίζοντας 183 από τις 589 ψήφους, με τον Κοϊζούμι να κατατάσσεται δεύτερος με 164 ψήφους.

Τρεις άλλοι υποψήφιοι αποκλείστηκαν από την αναμέτρηση. Ο επαναληπτικός γύρος, στον οποίο οι ψήφοι των βουλευτών είχαν μεγαλύτερο βάρος από εκείνες των απλών μελών του κόμματος, θεωρητικά ευνόησε τον Κοϊζούμι, ο οποίος λέγεται ότι ήταν πιο δημοφιλής μεταξύ των νομοθετών. Αλλά η Τακαΐτσι ήταν αυτή που αναδείχθηκε νικήτρια μετά τον δεύτερο, καθοριστικό γύρο της ψηφοφορίας.

Για να της αρνηθούν την πρωθυπουργία, τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πρέπει να ενωθούν γύρω από τον δικό τους υποψήφιο - ένα σενάριο που οι παρατηρητές συμφωνούν ότι είναι αδιανόητο.

Το άμεσο καθήκον της θα είναι να ενώσει το κόμμα της και να κερδίσει ξανά την υποστήριξη του κοινού μετά από περισσότερο από ένα χρόνο σκανδάλων και κακών εκλογικών αποτελεσμάτων.

Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει την ανησυχία του κοινού για τη μετανάστευση και τον μαζικό τουρισμό, και να προσπαθήσει να κερδίσει την υποστήριξη νεότερων ψηφοφόρων που στράφηκαν σε λαϊκιστικά μικρότερα κόμματα όπως το Sanseito στις εκλογές της Άνω Βουλής του καλοκαιριού.

Η Ιαπωνία θα πρέπει να «επανεξετάσει τις πολιτικές που επιτρέπουν την είσοδο ατόμων με εντελώς διαφορετικούς πολιτισμούς και υπόβαθρα», δήλωσε η Τακαΐτσι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.