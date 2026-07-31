Σάντσεθ για Θέουτα: «Επίθεση κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας» - Κατηγορεί τους διακινητές

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ τοποθετήθηκε αναφορικά με τη μαζική είσοδο 60.000 μεταναστών στη Θέουτα, αποδίδοντας την μεταναστευτική κρίση στην παραπληροφόρηση των διακινητών για τις επαναπροωθήσεις.

Επιπλέον χαρακτήρισε «επίθεση» και «προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας» την μαζική είσοδο περισσότερων των 60.000 μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

Lo que ha sucedido es un ataque a la integridad territorial de España y merece nuestra más rotunda y enérgica condena.



Toda España está con la ciudadanía de Ceuta. El Gobierno de España está con la Ciudad Autónoma.



Gracias por la cooperación que siempre hemos mantenido con el… pic.twitter.com/ZqKdUdu7Oy — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 31, 2026

Επιπλέον, σημείωσε χαρακτηριστικά με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως «όλη η Ισπανία είναι στο πλευρό των πολιτών της Θέουτα. Η Κυβέρνηση της Ισπανίας είναι στο πλευρό της Αυτόνομης Πόλης. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία που πάντα έχουμε διατηρήσει με την κυβέρνηση της πόλης.

Θα χρησιμοποιήσουμε όλους τους πόρους του κράτους για να εγγυηθούμε την ασφάλεια και τη συνύπαρξη. Και η συνολική και κατηγορηματική μας δέσμευση για το μέλλον της Αυτόνομης Πόλης της Θέουτα».

Ταυτόχρονα, ανέφερε πως η κυβέρνηση θα διασφαλίσει την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής, με την παρουσία των Σωμάτων Ασφαλείας στην πόλη, ενώ ανέφερε πως οι διαδικασίες επαναπατρισμού των μεταναστών πρόκειται να επιταχυνθούν.

El Gobierno garantizará la seguridad de los vecinos y vecinas de Ceuta, intensificando la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las calles de la ciudad.



Además, vamos a desplegar una barrera física de contención en el mar para facilitar la repatriación en frontera,… pic.twitter.com/Mj2LrcoBV9 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 31, 2026

Επικοινωνίες μεταξύ Ευρώπης και Μαρόκο για επίλυση της κρίσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε επαφή με τις αρχές του Μαρόκου για την επίλυση της κρίσης που προκλήθηκε από τον τεράστιο αριθμό μεταναστών που εισήλθαν στη Θέουτα, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η Επίτροπος Ντουμπράβκα Σούιτσα είναι σε επαφή με τον Μαροκινό ομόλογό της. Είμαι βέβαιη ότι η στενή μας συνεργασία με το Μαρόκο θα βοηθήσει να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση στο Χ.

Δήλωσε επίσης ότι οι εικόνες από τη Θέουτα είναι «απαράδεκτες». «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανένα να έρχεται στην Ένωσή μας χωρίς να συμμορφώνεται με τους κανόνες μας», πρόσθεσε η φον ντερ Λάιεν.

«Οι επικίνδυνες διελεύσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Τα δίκτυα διακινητών πρέπει να εξαρθρωθούν. Και οι επιστροφές πρέπει να είναι γρήγορες, όπως το επιτρέπουν οι κανόνες μας», δήλωσε η ίδια.

Η Φινλανδία υποστηρίζει την Ιταλία για αναστολή της Ισπανίας από την Σένγκεν

Η Φινλανδία υποστηρίζει την πρόταση της Ιταλίας για την αναστολή της Ισπανίας από την ζώνη Σένγκεν μετά την μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

«Η Ισπανία απέτυχε πλήρως στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της ζώνης Σένγκεν κατά των διεισδύσεων. Αυτό δεν μπορεί να συνεχισθεί», έγραψε στο Χ η υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας Μάρι Ραντάνεν, μέλος της λαϊκιστικής δεξιάς.

«Οι χώρες που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για την προστασία των εξωτερικών συνόρων δεν μπορούν να είναι μέλη της Σένγκεν», πρόσθεσε καλώντας όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να ακολουθήσουν την πρόταση της προερχόμενης από το κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

Επαφές Βρετανίας με τις ισπανικές αρχές

Η βρετανική κυβέρνηση είναι σε επαφή με τις ισπανικές αρχές για να τους προτείνει τη βοήθειά της απέναντι στην εισροή αυτές τις τελευταίες ημέρες μεταναστών από το Μαρόκο στον θύλακα της Θέουτα, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ.

«Πρόκειται πρώτα απ’ όλα για ζήτημα της ισπανικής κυβέρνησης αλλά προκαλεί ανησυχίες», δήλωσε ο Μπέρναμ σε δημοσιογράφους.

«Είμαστε σε επαφή αυτή τη στιγμή με την ισπανική κυβέρνηση, τις ισπανικές αρχές, για να τους προσφέρουμε τη βοήθειά μας, αλλά επίσης για να καταλάβουμε καλύτερα τις συνέπειες αυτής της κατάστασης», πρόσθεσε χωρίς να διευκρινίζει τι είδους βοήθεια προσφέρεται.