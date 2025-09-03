Σάντσεθ: «Η αντίδραση της ΕΕ στον πόλεμο της Γάζας είναι μια αποτυχία»

«Η απάντηση της Ευρώπης στον πόλεμο στη Γάζα είναι μια αποτυχία και κινδυνεύει να υπονομεύσει την παγκόσμια αξιοπιστία της», είπε ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ σε συνέντευξη που παραχώρησε στη βρετανική εφημερίδα The Guardian.

Λίγο πριν συναντηθεί με τον Βρετανό ομόλογό του, Κιρ Στάρμερ στο Λονδίνο, ο Σάντσεθ, ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, τόνισε ότι ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα «αποτελεί ένα από τα σκοτεινότερα επεισόδια των διεθνών σχέσεων τον 21ο αιώνα».

«Είναι μια αποτυχία», τόνισε στη συνέντευξή του. «Απολύτως. Είναι επίσης αλήθεια ότι στο εσωτερικό της ΕΕ υπάρχουν χώρες που είναι διχασμένες αναφορικά με το πώς να επηρεάσουν το Ισραήλ», ανέφερε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

«Οι αιτίες των πολέμων αυτών είναι εντελώς διαφορετικές, αλλά τελικά ο κόσμος κοιτά την ΕΕ και επίσης τη δυτική κοινωνία και διερωτάται: ‘γιατί έχετε δύο μέτρα και δύο σταθμά όταν πρόκειται για την Ουκρανία και όταν πρόκειται για τη Γάζα;’».

Σάντσεθ: «Οι κοινωνίες μας αντιμετωπίζουν παγκόσμιες προκλήσεις»

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, στην ίδια συνέντευξη, επεσήμανε πως «οι κοινωνίες μας αντιμετωπίζουν παγκόσμιες προκλήσεις οι οποίες δεν γνωρίζουν σύνορα και χρειάζεται να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας».

«Με όλο τον σεβασμό, έχουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ. Παράλληλα πιστεύω ότι έχουμε διαφορετικά οράματα για το πώς να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωποι ο κόσμος και οι κοινωνίες μας», υπογράμμισε ο Σάντσεθ.

Σημείωσε επίσης ότι η απόσυρση της Ουάσινγκτον από μεγάλους, διεθνείς θεσμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δημιουργεί μια ευκαιρία για την Ευρώπη και τη Βρετανία να επιδείξουν περισσότερο τις ηγετικές τους ικανότητες.

