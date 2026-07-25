Η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας προχώρησε, σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου και ώρα Ελλάδας 11:10, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής, στην επιτυχή κατάρριψη Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος (UAV) στην περιοχή Γιανμπού.
Σύμφωνα με στρατιωτικά πηγές, το UAV προερχόταν από Υεμένη.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα (στις 07:15 ώρα Ελλάδας), η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από την Υεμένη.
Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική Πυροβολαρχία.
Η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας, όπως τονίζεται από στρατιωτικές πηγές, συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.
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