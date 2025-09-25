Σαρκοζί: Ένοχος για παράνομο χρηματισμό από τον πρώην ηγέτη της Λίβυης Μουαμάρ Καντάφι

Το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε ένοχο τον πρώην Πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, για εγκληματική συνωμοσία σε υπόθεση που αφορά την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 με εκατομμύρια ευρώ από τον αείμνηστο Λίβυο ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Σαρκοζί, ο οποίος αρνείται σταθερά τις κατηγορίες, έκλεισε συμφωνία το 2005, όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, με τον Καντάφι για να λάβει χρηματοδότηση για την εκστρατεία του, ανταλλάσσοντας την υποστήριξή του προς το τότε απομονωμένο λιβυκό καθεστώς στο διεθνές πεδίο.

Η υπόθεση

Σύμφωνα με τους ερευνητές της υπόθεσης, ο Νικολά Σαρκοζί είχε συνάψει συμφωνία με την κυβέρνηση της Λιβύης το 2005, μέσω της οποίας ο Μουαμάρ Καντάφι φέρεται να χρηματοδότησε παράνομα την προεδρική εκστρατεία του Σαρκοζί το 2007.

Η υπόθεση περιλαμβάνει σοβαρούς ισχυρισμούς που συνδέουν τη χρηματοδότηση με Λίβυους κατασκόπους, τρομοκράτες και εμπόρους όπλων, ενώ κυκλοφορούν φήμες ότι εκατομμύρια ευρώ μεταφέρθηκαν από τη Λιβύη στο Παρίσι σε βαλίτσες.

Ο Σαρκοζί έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση έχει πολιτικά κίνητρα και ότι πρόκειται για στοχοποίηση.

Ο θάνατος βασικού μάρτυρα

Η δίκη και η απόφαση για την υπόθεση Σαρκοζί επισκιάστηκαν από τον θάνατο του επιχειρηματία Ζιάτ Τακιεντίν, βασικού μάρτυρα κατηγορίας, ο οποίος απεβίωσε την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στη Βηρυτό.

Ο Τακιεντίν είχε καταθέσει πως βοήθησε στην παράδοση πέντε εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά από τον Καντάφι στον Σαρκοζί και στον τότε αρχηγό του επιτελείου του, κατά τα έτη 2006 και 2007. Ωστόσο, αργότερα αναίρεσε τις δηλώσεις του, γεγονός που επανέφερε την υπόθεση στο προσκήνιο και προκάλεσε έρευνα για πιέσεις σε μάρτυρες.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, ο Σαρκοζί και η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί, κατηγορήθηκαν για απόπειρα παρέμβασης σε μάρτυρα.

Ο θάνατος του Τακιεντίν, ο οποίος διέμενε στον Λίβανο για να αποφύγει ένταλμα σύλληψης από τις γαλλικές αρχές, δημιούργησε πρόσθετες αβεβαιότητες και δυσκολίες στη νομική διαδικασία.

Με πληροφορίες από Reuters