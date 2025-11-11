Σαρκοζί και Μπρούνι: Χειροκροτήματα στην πρώτη τους έξοδο μετά τη φυλακή

Μετά από είκοσι ημέρες κράτησης στη φυλακή La Santé, ο Νικολά Σαρκοζί αποφυλακίστηκε στις 10 Νοεμβρίου, έπειτα από απόφαση του Εφετείου που έκανε δεκτό το αίτημά του.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, καταδικασμένος σε πέντε χρόνια φυλάκισης για «εγκληματική συνωμοσία» στην υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από τη Λιβύη το 2007, περιέγραψε τις συνθήκες κράτησής του σε κελί εννέα τετραγωνικών μέτρων ως «εφιαλτικές» και «εξαντλητικές».

Την επόμενη κιόλας ημέρα, ο Σαρκοζί θέλησε να επιστρέψει σε μια πιο φυσιολογική καθημερινότητα. Το πρωί έκανε τζόκινγκ κοντά στην κατοικία του στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού και στη συνέχεια γευμάτισε σε γνωστή παριζιάνικη μπρασερί, το Le Flandrin, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι, αλλά και μέλη της οικογένειάς του.

Η Μπρούνι στάθηκε στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια της φυλάκισής του και η παρουσία της στο πρώτο δημόσιο γεύμα μετά την αποφυλάκιση είχε ιδιαίτερο συμβολισμό.

Σύμφωνα με το parismatch.com, το γεύμα διήρκεσε λίγο περισσότερο από μία ώρα και ένα τέταρτο. Κατά την έξοδό τους από το εστιατόριο, το ζευγάρι έγινε δεκτό με παρατεταμένα και ενθουσιώδη χειροκροτήματα από τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι σηκώθηκαν όρθιοι για να τους επευφημήσουν.

Ο Σαρκοζί επιβιβάστηκε στη συνέχεια στο αυτοκίνητό του, αποφεύγοντας να δώσει περαιτέρω δηλώσεις.

Παρά την πρόσκληση που είχε λάβει, όπως κάθε χρόνο, για να παραστεί στις τελετές της 11ης Νοεμβρίου, ο πρώην πρόεδρος επέλεξε να μην συμμετάσχει. Αντίθετα, προτίμησε να αφιερώσει την ημέρα στην οικογένειά του και στην επαναφορά σε μια πιο οικεία καθημερινότητα. Στο άμεσο μέλλον σκοπεύει να επιστρέψει στα επαγγελματικά του καθήκοντα στην οδό Ρου ντε Μιρομενίλ, όπου θα συνεχίσει τη συγγραφή του νέου του βιβλίου και θα προετοιμαστεί για την εκδίκαση της έφεσης.

🇫🇷🍽️ Nicolas Sarkozy aperçu dans un restaurant parisien, au lendemain de sa libération. (Paris Match) https://t.co/gSjaN2sCov pic.twitter.com/cofdjEzwew — Impact (@ImpactMediaFR) November 11, 2025